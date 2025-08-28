광운대, 2025 도봉 청년창업 아이디어 경진대회 참여자 모집

도봉구 청년창업센터 주관, 지역 청년창업 활성화 및 창업문화 확산 기대

총 상금 200만 원 규모, 4개 팀 시상 및 후속 지원 제공

광운대학교 산학협력단(단장 정영욱)은 도봉구 청년창업센터가 주관하는 ‘2025 도봉 청년창업 아이디어 경진대회’ 참여자를 8월 27일부터 9월 16일까지 모집한다고 밝혔다.올해로 2회째를 맞는 이번 대회는 창의적이고 실행력 있는 창업 아이디어를 가진 청년들을 발굴·지원하고, 지역 내 창업 생태계 조성과 청년 창업문화 확산을 목적으로 마련됐다.모집 대상은 19세부터 45세까지 예비창업자 및 창업 3년 미만의 초기창업자로, 서울시 거주자 또는 서울시 소재 대학(원) 재·휴학생이라면 지원할 수 있다.모집 분야는 ▲지역특화 로컬비즈니스, ▲ICT 융합 및 디지털 혁신, ▲지속 가능한 라이프스타일 등 3개 분야다.본선 발표평가와 시상식은 오는 9월 25일(목) 도봉구 청년창업센터에서 진행될 예정이다.총 4팀을 선발하여 상금 200만 원을 지원하며, 수상 내역은 ▲대상 100만 원, ▲최우수상 50만 원, ▲우수상 30만 원, ▲장려상 20만 원이다.아울러 본상을 수상한 4개 팀에게는 ▲2026년 입주 지원시 서류평가 면제 ▲청년창업센터 라운지 등 공유시설 1년 사용권 등 후속 지원혜택도 제공된다.정영욱 광운대학교 산학협력단장은 “이번 대회가 유능한 청년 인재들이 창의적인 창업 아이디어를 실현하는 발판이 되기를 바란다”며 “이를 통해 지역 청년 창업이 지속 가능한 성장을 이어가는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com