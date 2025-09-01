대학생 대상 강사 오디션 '스타강사코리아 UNIVERSITY' 참가자 모집

대성마이맥, 강남대성학원, 두각학원이 공동 주최하는 대학생 강사 공개 오디션 ‘스타강사코리아 UNIVERSITY(유니버시티)’가 9월 한 달간 참가자를 모집한다.최종 선발자에게 장학금 1,000만원과 대성마이맥 온라인 강의 런칭, 강남대성학원, 두각학원 출강 기회를 제공하는 이번 대회는, 학사 일정과의 병행이 가능하도록 주말·방학 기간에 선발 전형이 진행된다. 전형은 △서류 심사 △예선(필기) △면접 △본선 순으로 진행된다.지원 자격은 대학생(재학생 및 휴학생 포함)만 해당되며, 1996~2006년 출생자를 대상으로 한다. 접수 기간은 9월 1일부터 30일까지로, 대성마이맥 홈페이지에서 지원서와 함께 3분 이내의 자기소개·지원동기 영상을 제출하면 된다.특히 이번 대회는 지난해 수학에 한정되었던 ‘Math Korea, University’를 확장해, 2022 개정 교육과정에 따라 통합사회 영역까지 모집한다. 아울러 최고의 강사로 성장할 수 있도록 교과 전문성, 콘텐츠 기획력, 강의력 등을 집중적으로 강화할 수 있는 강사 육성 프로그램도 지원한다.주최 측은 "전공·경력 유무보다 최고의 강사가 되겠다는 도전정신과 확고한 목표의식을 중점 평가한다"며 "수학·통합사회 강사를 꿈꾸는 대학생이 역량을 검증받고 성장할 수 있는 최적의 무대가 될 것"이라고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com