플레이타임중앙 공식 온라인스토어 9월 1일 오픈

‘챔피언1250’, ‘챔피언더블랙벨트’ 등 다수의 어린이 실내 놀이터 브랜드를 운영하는 플레이타임중앙(대표이사 이재원)이 9월 1일 공식 온라인스토어를 정식 오픈했다.해당 쇼핑몰은 티켓부터 놀이용품까지 다양한 제품을 한 번에 편리하게 만나볼 수 있도록 기획됐다. ▲전국 ‘챔피언1250’, ‘챔피언더블랙벨트’ 등 매장의 어린이·보호자 이용권 ▲파티룸 패키지 및 식음료 할인권 ▲인기 장난감 ▲어린이 간식까지, 매장에서 이용할 수 있는 티켓과 집에서 받아볼 수 있는 배송 상품을 모두 한 곳에서 상시 할인가에 제공한다.정식 오픈을 기념해 다양한 특별 프로모션도 마련됐다. 대표 브랜드 ‘챔피언1250’가 의미하는 어린이 하루 권장 소모 칼로리 숫자 ‘1250’에서 착안하여, 매주 월요일 오후 12시 50분에 최대 52% 할인가로 12매, 50매 한정 티켓 할인, MD 상품 초특가 할인 등 테마가 있는 선착순 판매를 진행한다. 이 외에도 한정 특가 이벤트와 사은품 증정 등 다수의 혜택이 준비돼 있어 많은 고객들의 관심이 예상된다.플레이타임중앙 관계자는 "플레이타임중앙 공식 온라인스토어는 오프라인에서 경험하던 놀이와 즐거움을 온라인에서도 확장해 제공하려는 새로운 시도"라며 "앞으로도 고객들이 언제 어디서나 합리적인 가격으로 다양한 혜택을 누릴 수 있도록 지속적으로 서비스를 확대하겠다"고 밝혔다.한편, 플레이타임중앙은 ‘챔피언1250’, ‘챔피언더블랙벨트’, ‘플레이타임’, ‘상상스케치’ 등 20여 개 브랜드를 운영하고 있으며, 전국 200여 개 매장을 통해 어린이 실내 놀이터 시장 점유율 1위를 유지하고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com