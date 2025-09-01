플레이타임중앙 공식 온라인스토어 9월 1일 오픈

해당 쇼핑몰은 티켓부터 놀이용품까지 다양한 제품을 한 번에 편리하게 만나볼 수 있도록 기획됐다. ▲전국 ‘챔피언1250’, ‘챔피언더블랙벨트’ 등 매장의 어린이·보호자 이용권 ▲파티룸 패키지 및 식음료 할인권 ▲인기 장난감 ▲어린이 간식까지, 매장에서 이용할 수 있는 티켓과 집에서 받아볼 수 있는 배송 상품을 모두 한 곳에서 상시 할인가에 제공한다.
정식 오픈을 기념해 다양한 특별 프로모션도 마련됐다. 대표 브랜드 ‘챔피언1250’가 의미하는 어린이 하루 권장 소모 칼로리 숫자 ‘1250’에서 착안하여, 매주 월요일 오후 12시 50분에 최대 52% 할인가로 12매, 50매 한정 티켓 할인, MD 상품 초특가 할인 등 테마가 있는 선착순 판매를 진행한다. 이 외에도 한정 특가 이벤트와 사은품 증정 등 다수의 혜택이 준비돼 있어 많은 고객들의 관심이 예상된다.
플레이타임중앙 관계자는 "플레이타임중앙 공식 온라인스토어는 오프라인에서 경험하던 놀이와 즐거움을 온라인에서도 확장해 제공하려는 새로운 시도"라며 "앞으로도 고객들이 언제 어디서나 합리적인 가격으로 다양한 혜택을 누릴 수 있도록 지속적으로 서비스를 확대하겠다"고 밝혔다.
한편, 플레이타임중앙은 ‘챔피언1250’, ‘챔피언더블랙벨트’, ‘플레이타임’, ‘상상스케치’ 등 20여 개 브랜드를 운영하고 있으며, 전국 200여 개 매장을 통해 어린이 실내 놀이터 시장 점유율 1위를 유지하고 있다.
