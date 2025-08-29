[제2서울핀테크랩 스타트업 CEO] 돈의 회수 연계 서비스 핀테크 플랫폼을 운영하는 스타트업 ‘머니가드서비스’

문문규 머니가드서비스 대표



머니가드서비스는 돈의 회수 연계 서비스 핀테크 플랫폼을 운영하는 스타트업이다. 문문규 대표(45)가 2022년 1월에 설립했다.문 대표는 "돈은 버는 것보다 지키는 것이 더 중요하다는 컨셉을 중심으로 만든 회사"라며 "살다 보니 돈을 버는 속도는 느린데 돈을 잃게 되는 속도는 너무 빠르다는 생각에서 착안했다"고 말했다."머니가드서비스는 사람들이 다양한 형태의 '돈 약속'을 더 쉽고, 더 확실하게 지킬 수 있는 세상을 바라고 있습니다. 우리는 누구나 간단하게 계약하고, 그 약속이 실제로 이행될 수 있도록 돕는 시스템을 만듭니다. 단순한 금전대여부터 물품이나 용역 대금까지, 복잡한 절차 없이 약속을 기록하고, 이행 여부를 끝까지 관리합니다. 채권자는 우리 시스템을 통해 '약속'을 남기기만 하면, 그 이후 회수 과정은 자동으로 이어지도록 설계하는 것이 머니가드서비스의 목표입니다."문 대표는 "아이템을 운영해 보니 사람들이 가장 좋아하는 경쟁력은 돈과 관련된 중요 메시지, 즉, 상환, 독촉 등을 직접 하지 않고 누군가가 알아서 해주는 개념"이라고 말했다."복잡한 채권 추심 같은 절차도 연계된 전문 신용정보회사가 적법한 절차를 알아서 챙겨주니 돈과 관련된 일로 마음이 상하더라도 채권자가 금방 일상에 복귀해서 더 중요한 미래를 준비할 수 있습니다."머니가드서비스가 제공하는 서비스 자체가 페인포인트가 큰 부분들과 관계되다 보니 검색이나 기존 고객 소개 등을 통해서 유입되는 사례가 많아지는 편이다.문 대표는 "앞으로도 마케팅과 관련된 부분은 우리가 좋다고 알리는 개념보다는 고객들이 자연스럽게 느껴서 퍼져나갈 수 있는 방법을 어느 정도 고수할 생각"이라고 말했다. "광고이긴 하겠지만, 실제 사례 중심의 홍보 활동 위주의 대외 알리는 방식을 고수하려고 합니다. 효과는 다소 천천히 나타날 수도 있겠지만, 고객에게 가장 강력한 설득과 지속적인 관계 유지가 될 것이기 때문입니다."머니가드서비스 2024년 10월, 12월에 각각 씨엔티테크와 MYSC 두 초기 투자사에서 클럽딜로 시드 투자를 받았으며, 2024년 12월에 TIPS 선정이 됐다. 2025년 하반기에 국내 주요 금융사 등을 통해 프리 A 투자 유치를 위한 협의 과정들이 진행되고 있다.문 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. "창업이라는 것은 내가 만든 무엇인가가 누군가를 기쁘게 하거나 고통을 줄여주고 대가를 받는 거라고 생각합니다. 이 과정에서 세상과 소통하는 자체가 즐겁습니다. 누군가와의 상호작용 속에서 집중할 주제가 구체적으로 정해져 있다는 자체에서 깊은 의사소통을 할 수 있고 그 과정에서 그 어떤 것보다 강한 희열을 느낍니다."창업 후 문 대표는 "머니가드서비스에서는 돈 약속을 잘 체결하고, 그 약속이 잘 지켜질 수 있게 하다보니 매 순간마다 보람을 느끼게 된다"고 말했다."사람들이 우리 서비스에 의지하고 신뢰하는 자체에서 잘 만들었다는 보람을 느낍니다. 실제 전혀 받지 못할 수도 있는 돈을 받게 되었을 때 감사하다고 회사로 선물 보내주는 사람들이 생각보다 많습니다. 그럴 때 같이 만든 팀원들과 큰 보람을 느낍니다. 특히 요즘 이혼 양육비 회수 관련해서 굉장히 적극적으로 활동을 하고 있습니다. 사회복지로 접근하기 어려운 영역을 민간 핀테크 스타트업이 관심 가지고 접근하니 생각보다 도와주는 관계자들이 많았습니다. 국대 최대 금융그룹 중 하나인 우리금융 그룹에서도 적극적인 관심 가져주고, 한부모 관련 비영리단체에서도 적극적으로 고객들 소개도 해주고 있습니다. 그 과정에서 정말 내가 필요한 사람들이 많이 있을 수 있겠다는 점을 느끼고 있습니다. 양육비가 제대로 지급되지 않으면, 아이를 키우는 일이 너무 힘들다는 인식이 퍼지게 됩니다. 머니가드서비스는 이러한 문제를 해결함으로써, 저출산의 원인 중 하나를 줄이는 데 기여하고 있다는 점에서 팀원들과 함께 큰 자부심을 느끼고 있습니다."앞으로의 계획에 대해 문 대표는 "돈과 관련된 약속이 명확하게 기록되고 지켜지는 것만으로도 인류 복지에 기여할 수 있는 부분이 많다고 생각한다"며 "요즘은 자동차 사고가 나면 블랙박스를 통해 사실관계를 쉽게 확인할 수 있어 불필요한 분쟁이 줄어들었듯이, 금전거래에서도 그와 같은 '신뢰의 기록 장치'를 만들고 싶다. 이를 통해 일상 속 갈등을 줄이고, 사회가 조금 더 안전하고 신뢰 기반으로 운영될 수 있도록 하는 것이 목표"라고 말했다."단순히 잘못한 사람에 대한 사후적인 해결책보다 명확한 기록 장치로 돈과 관련된 기록이 분쟁 자체를 막고, 파급해서 금융권이 더 발전할 수 있는 기초 인프라를 잘 만들어 보고 싶습니다. K 핀테크가 세계적인 비금융권 금전 거래의 표준이 되게 하고 싶습니다."머니가드서비스는 아이템의 경쟁력을 바탕으로 제2서울핀테크랩 멤버십 기업에 뽑혔다. 서울핀테크랩은 서울시의 핀테크 스타트업 지원시설로 여의도(서울핀테크랩)와 마포(제2서울핀테크랩)에 2개소를 운영하고 있다. 핀테크와 블록체인 분야 초기 스타트업을 지원하며 한번 입주하면 최대 3년간 머무를 수 있다. 서울핀테크랩은 대기업 협력, 마케팅, 투자유치 등의 지원을 스타트업들에 제공한다.