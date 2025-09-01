'라운드스퀘어 프라이즈’ 예선 2차 행사 전경(삼양라운드스퀘어 제공)

삼양라운드스퀘어는 청소년 푸드테크 공모전 ‘라운드스퀘어 프라이즈(Roundsquare Prize)’의 첫 오프라인 행사인 예선 2차를 지난 달 30일 서울 강남구 과학기술컨벤션센터에서 진행했다고 1일 밝혔다.한국과학창의재단과 공동으로 개최하는 ‘라운드스퀘어 프라이즈’는 중·고등학생을 대상으로 진행하는 푸드테크 공모전이다. ‘극한의 기후환경에서 활용될 식품 및 푸드테크 아이디어’라는 주제 아래 아이디어의 주요 원리를 검증할 수 있는 실험이나 구현 방법을 기획하는 구성으로 진행됐다.‘라운드스퀘어 프라이즈’는 앞서 5월 2일부터 6월 20일까지 참가 신청 및 연구기획서 접수를 받았으며, 중학부 33개 팀, 고교부 51개 팀 등 총 84개 팀, 208명이 참가 신청할 정도로 높은 관심을 받았다. 이 중 예선 1차 단계를 통과한 중학부 14개 팀, 고교부 18개 팀 등 32개 팀(총 82명)이 이날 행사에 참여했다.예선 2차는 각 팀에서 제출한 연구기획서를 기반 삼아 3분간 발표하는 형식으로 진행됐다. 참가자들은 과학 커뮤니케이터처럼 직접 무대에 올라 정해진 시간 동안 창의적이면서도 밀도 있는 발표를 진행했다. 과학기술문화, 푸드테크분야 전문가 및 삼양식품 연구원 등 총 6인으로 구성된 심사위원단은 발표 이후 각 팀마다 심사평과 함께 별도의 멘토링을 제공했다.모든 발표가 끝난 뒤에는 참가자들을 위한 별도의 강연도 진행됐다. 먼저 오민환 서울대 데이터사이언스대학원 교수는 ‘AI의 낙관주의적 사고’를 주제로 AI와 푸드테크에 대해 알아보는 시간을 가졌다.이어 과학 전문 인플루언서 수드래곤은 ‘때려서 고기굽기, 우주식품 생존기 등 음식에 대한 긱블의 도전’에 대한 이야기를 나누며 참가자들과 유익한 소통의 시간을 가졌다.이 외에도 참가자 전원에게는 삼양식품의 프로틴 파스타 브랜드 탱글과 영양 스낵 브랜드 펄스랩의 굿즈와 제품이 기념품으로 제공됐다.삼양라운드스퀘어는 이후 심사위원단의 종합 토의 등을 통해 결선 진출 14개 팀(중·고교 각 7개 팀, 예정)을 선정할 예정이다. 최종 결선은 11월 9일 과천 국립중앙과학관에서 진행하며, 중학부, 고교부 각 4개 팀씩 총 8개 팀을 우수팀으로 선정한다. 선정된 팀에게는 장학금, 전문가 멘토링, 연구 지원 기회 등을 제공하며, 1등팀에게는 별도 해외 연수 기회도 제공한다.삼양라운드스퀘어 관계자는 “이번 ‘라운드스퀘어 프라이즈’는 푸드테크 아이디어라는 주제 아래 참신한 아이디어와 넘치는 열정으로 무장한 중·고등학생들을 만날 수 있는 좋은 기회였다”며 “이번 예선 2차를 위해 많은 준비를 해주신 모든 참가자 분들에게 감사 인사드리며, 오는 11월에 열릴 예정인 최종 결선 역시 많은 기대 부탁드린다”고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com