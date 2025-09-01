LG전자 베스트샵, 신혼부부 위한 웨딩 시즌 프로모션 진행

다가오는 웨딩 시즌을 맞아 LG전자 베스트샵이 신혼부부를 대상으로 풍성한 혜택과 이벤트를 마련했다고 밝혔다.신혼부부들이 가장 많이 찾는 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 건조기, 식기세척기, 공기청정기 등 주요 제품을 ‘으뜸효율 가전’ 모델로 고르면 정부 환급 제도를 통해 1인당 최대 30만 원까지 환급받을 수 있다. 환급 대상에는 최근 관심이 높은 ‘가전 구독 서비스’도 포함되어 있어, 전문가의 관리 서비스를 주기적으로 받고 싶어 하는 소비자들에게도 실속 있는 선택지가 된다. 다만 지난 13일 환급 신청이 시작된 이후 보름 만에 예산의 30%가 이미 소진된 만큼, 구입 계획이 있다면 서두르는 것이 좋다.LG전자 베스트샵은 신혼 고객만을 위한 특별한 혜택도 더했다. 행사 모델 구매 시 할인 폭을 늘렸고, 매장에서 열리는 혼수박람회에서는 구매 금액에 따라 최대 15만 멤버십 포인트를 추가 증정한다. 여기에 2품목 이상을 동시 구매할 때 주어지는 다품목 구매 혜택과 금액대별 사은품, 포인트 적립 혜택까지 중복으로 적용받을 수 있어 알뜰하게 혼수 가전을 마련할 수 있다.또, 고객 참여 이벤트도 눈길을 끈다. 9월 1일부터 15일까지 진행되는 ‘신혼 가전 구매 후기 이벤트’에서는 LG전자 베스트샵에서 제품을 구입한 뒤 네이버 블로그나 카페에 후기를 작성하면, 추첨을 통해 네이버 페이 상품권을 받을 수 있다.이외에도 9월 1일부터 10월 31일까지 진행되는 ‘LG전자 웨딩 페스타 소문내기 이벤트’는 LG전자 멤버십 앱을 통해 참여할 수 있으며, LG전자 웨딩 페스타 이미지를 해시태그와 함께 SNS에 공유하면 CJ기프트카드 3만 원권, 스타벅스 아메리카노 등 다양한 경품이 준비되어 있다. 카카오톡 공유 이벤트에 참여하면 GS25 모바일상품권까지 받을 수 있어 재미와 혜택을 동시에 챙길 수 있다.LG전자 베스트샵 관계자는 “예비부부들이 웨딩 시즌에 꼭 필요한 가전을 더 합리적으로 마련할 수 있도록 혜택을 강화했다”며 “특히 으뜸효율 가전 환급사업 예산이 예상보다 빠르게 줄고 있는 만큼 미리 준비해 알찬 혜택을 챙기길 바란다”고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com