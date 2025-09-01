오디오북과 자막 결합… 윌라, AI 자막 서비스 첫 도입

듣기와 읽기를 동시에 즐기는 새로운 독서 경험 제공

국내 독서 플랫폼 윌라가 9월 1일, 업계 최초로 AI STT(Speech to Text) 기술을 활용한 ‘AI 자막 서비스’를 정식 오픈한다고 발표했다.이 서비스는 AI 음성 인식(STT)을 오디오북에 접목해, 청취자가 책을 들으면서 동시에 텍스트를 확인할 수 있도록 구현된 것이 특징이다. 이를 통해 오디오북의 몰입감은 그대로 유지하면서 텍스트를 통해 내용을 보완할 수 있어, 듣기와 읽기를 결합한 새로운 독서 경험을 선사한다.윌라는 서비스 론칭을 기념해 9월 1일부터 21일까지 앱 내 이벤트를 진행한다. 이용자가 ‘AI 자막 서비스’를 체험하고 후기를 댓글로 남기면 자동으로 응모되며, 추첨을 통해 마샬 블루투스 스피커 등 다양한 경품을 증정할 예정이다.윌라를 운영하는 인플루엔셜의 문태진 대표는 “오디오북과 전자책을 결합한 독서 환경에 AI 기술을 더해 차별화를 이루고 있다”며 “이번 신규 기능을 계기로 진화된 독서 방식을 제공하고, 독자들의 요구에 맞춘 심도 있는 독서를 이어가겠다”고 전했다.현재 윌라는 오디오북, 전자책, 오디오 웹소설, 프리미엄 클래스 등 폭넓은 콘텐츠를 무제한 제공하고 있으며, 세계 최초로 ‘빠른 배속에서도 또렷하게 들리는 AI 배속 기능’을 선보였다. 또한 AI TTS 기술 기반으로 독자가 원하는 성우·낭독자의 목소리를 적용해 전자책을 들을 수 있는 맞춤형 기능도 지원한다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com