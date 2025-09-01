채성민 제2서울핀테크랩 센터장, “초기 단계 핀테크 및 블록체인 스타트업의 안정적인 성장과 글로벌 진출을 지원”

-지난해 입주기업 매출 118억원, 투자유치 42억원, 신규고용 74명 성과

-마포라는 지리적 요점을 활용해 외부 기관 및 기업 간에 협업 프로그램 진행

-단계별 액셀러레이팅 프로그램과 시장진출 지원을 위한 프로그램을 중점 운영

제2서울핀테크랩은 서울시에서 운영하는 창업 지원시설로써 초기 단계 핀테크 및 블록체인 스타트업의 안정적인 성장과 글로벌 진출을 목표로 2023년 서울 마포구 공덕에 설립됐다. 여의도에 위치한 ‘서울핀테크랩’의 스케일업 중심 지원과 차별화해 창업 3년 이내 초기 기업을 집중적으로 육성하고 있다. 채성민 제2서울핀테크랩 센터장은 “제2서울핀테크랩은 독립 사무실, 회의실, 라운지 등 다양한 인프라를 갖추고 있다”며 “핀테크 기업이 초기 시장 진입과 투자 유치, 규제 대응 및 글로벌 진출 등을 원활히 수행할 수 있도록 다각적인 지원을 제공한다”고 말했다. 채 센터장을 서울 마포구 제2서울핀테크랩에서 만났다.“제2서울핀테크랩은 2024년 기업의 경영안정화지원, 투자유치지원, 규제 및 블록체인 특화, 글로벌 진출 지원 등 목표했던 모든 프로그램의 성과를 달성하였습니다. 입주 기업들 역시 매출 118억원, 투자유치 42억원, 신규고용 74명, 지식재산권 63건의 성과를 냈습니다. 일반 시민을 대상으로 블록체인 아카데미 및 세미나도 진행하며 금융 혁신 생태계 저변 확대와 사회적 수용성을 높이는 계기를 마련하였습니다. 이외에도 코리아핀테크위크, 서울핀테크위크 등 국내 전시회에 참여해 제2서울핀테크랩 기업 홍보와 인지도를 높였습니다. 서울핀테크위크 ‘제2서울핀테크랩 데모데이 with 네이버클라우드’, 자체 데모데이 인 ‘Fin2Day’를 진행하며 기업들의 시장진출 판로와 투자유치도 지원하였습니다. 해외 진출도 적극적으로 지원했습니다. SFF2024(Singapore FinTech Festival 2024) 전시에 참여해 현지 데모데이를 진행하였으며 기업들의 글로벌 진출 판로 개척을 적극적으로 지원하였습니다.”“초기 핀테크 기업의 성장 발판을 마련하기 위해 단계별 액셀러레이팅 프로그램과 시장진출 지원을 위한 프로그램을 중점으로 운영하고 있습니다. 특히 올해에는 서울 마포구 공덕이라는 지리적 요점을 활용해 외부 기관 및 기업 간에 협업 프로그램을 다수 진행되고 있습니다. 지난 5월과 6월에는 금융규제 네트워킹과 스타트업 네트워킹을 각각 진행하였습니다. 스타트업 네트워킹은 기업의 협업을 위한 소통의 장으로 올해 추가로 3회가 더 진행될 예정입니다. 이외에도 인에이블러 기업 연계 프로그램, 코리아핀테크위크, 서울핀테크위크는 물론 SFF에 참가해 입주기업의 성장을 지원할 예정입니다.”“올해는 외부와 협업이 많이 이뤄질 수 있는 프로그램을 다수 지원하고 있습니다. 현재 성균관대학교 대학원과 인턴십 프로그램을 진행하고 있습니다. 기업에는 인재를, 학생에게는 경험과 기회의 장을 제공하고 있습니다. 채용까지 연결이 이뤄진 상태로 기업과 학생 모두 만족도가 높은 프로그램입니다.”“기업 선발은 입주기업과 멤버십 기업 두 가지로 분류해 선발했습니다. 입주기업은 창업 3년 이내 핀테크 기업, 멤버십 기업은 창업 7년 이내의 핀테크·블록체인 기업들을 대상으로 합니다. 창업자의 역량, 기업의 기술성과 실현 가능성, 시장성과 성장성을 기준으로 평가를 진행하였습니다. 올해 신규로 입주 기업 21개 사, 멤버십 16개 사가 선정되었습니다. 2026년도 입주기업은 8~9월부터 신규 모집 공고를 통해 약 3개월간 모집이 진행될 예정입니다.”“입주기업은 연장평가를 통한 최대 3년의 입주 공간을 지원받습니다. 멤버십 기업도 최대 2년으로 독립 공간을 제외한 모든 프로그램을 입주기업과 동일하게 지원받습니다. 초기창업기업의 경영에 필요한 교육과 특화 교육, 분야별 컨설팅 및 전담 멘토를 통한 기업 지원, 투자유치 및 전시 참여 연계지원, 데모데이 행사 및 네트워킹 등 기업의 성장 지원과 기업의 홍보 및 네트워크 확보 등 다양한 혜택을 주기 위해 노력하고 있습니다.”“제2서울핀테크랩에는 많은 우수한 기업들이 있지만 그 중 ‘원라인에이아이’를 우수사례로 뽑을 수 있습니다. 원라인에이아이는 금융사 생성형 AI 종합 솔루션 OLA(올라)를 제공하는 기업입니다. 2억 원의 초기 투자 이후 팁스의 선정, 베트남 현지 법인과의 MOU 계약으로 글로벌 진출 성과를 내고 있습니다. 제2서울핀테크랩 프로그램에도 우수하게 참여해 지난해 참가했던 SFF2024에서 제2서울핀테크랩 참가기업으로 선정되어 전시회, 현지 데모데이 등에 참여하였습니다. 지난해 12월 진행되었던 ‘Fin2Day(데모데이)’에서는 기업의 기술력을 인정받아 우수상을 받았으며 올해에도 해외 전시회 참가기업 우선선발 혜택을 받았습니다. 이 외에도 lBK 창공 구로 13기와 신용보증기금 NEST 17기에 선정, 기업은행과 금융위탁테스트룰 진행 중이며 그 외 다수 금융사와 협업을 진행하는 등 기술력 기반의 실질적 성과와 빠른 시장 반응 확보라는 측면에서 제2서울핀테크랩의 대표적 성장 사례라고 할 수 있습니다.”“다양한 경영 안정화 프로그램 중 대표로 기업 역량 강화를 위한 멘토링 및 특강 프로그램을 꼽을 수 있습니다. 제2서울핀테크랩에서는 기업 역량 강화를 지원하기 위해 자기진단 및 센터장 대면 멘토링, 정기적으로 시행되는 정기 멘토링, 이슈가 발생 시 빠른 대처와 전문가 조언을 위한 특화 멘토링 등 다양한 멘토링 프로그램들을 지원하고 있습니다. 창업자와 임직원의 역량 강화를 위해 매달 진행되는 역량 강화 교육은 창업자의 역량강화를 위한 사업계획서 작성법, 벤처투자와 펀드의 이해, 인사노무 관리, 법률지식 및 재무회계, 글로벌 진출 전략 등의 교육을 제공하고 있습니다. 임직원들의 업무능력 향상을 위한 보고서 작성법, 비즈니스 매너, 노션 및 피그마 교육 등을 제공해 매번 높은 만족도를 나타내고 있습니다. 이 외에도 금융규제 샌드박스 신청과 규제 대응을 위한 금융규제 네트워킹과 상담소(멘토링) 프로그램, 일반 시민을 대상으로 블록체인 전문가 양성과 이해도 증진을 위한 대시민 블록체인 특강과 블록체인 아카데미를 제공하고 있습니다. 블록체인 프로그램에선 사업 동향, 정책 변화 등 블록체인 기술이 시민 모두에게 열린 기술임을 알리고, 금융혁신 생태계의 저변 확대와 사회적 수용성을 높이는 계기를 마련하고 있습니다. 블록체인에 관심이 있는 사람들의 많은 관심과 참여 부탁드립니다.”“기업들의 투자유치 역량 강화, 데모데이 및 네트워킹, 운영사 직접투자, TIPS 추천, 후속 투자 연계 프로그램이 준비되어 있습니다. 투자유치 역량 강화는 3단계로 구성된 IR 컨설팅 지원 프로그램이 준비되어 있으며, 데모데이와 네트워킹 행사 등으로 다수의 투자자와 만날 기회를 제공합니다. 우수기업들은 직접투자 및 TIPS 추천으로 인한 자금 조달지원을 받을 수 있습니다. 정기적인 IR 행사를 통해 후속 투자 유치를 받을 수 있도록 지속적인 프로그램도 운영할 예정입니다.”“대표적인 프로그램은 해외 전시회 참가입니다. 작년에 큰 호응을 얻은 SFF 2024에 이어 올해에도 SFF2025에 참석할 예정입니다. 작년과는 달리 지원 기업 수를 늘려 보다 많은 기업들이 글로벌 진출을 위한 발판 마련이 되기를 기대하고 있습니다. 이외에도 글로벌 진출 사업화 역량 제고를 위한 글로벌 전략 보고서, 창업자 역량 강화를 위한 글로벌 특강, 진출 국가에 적합한 BM 설계 및 사업계획 보안을 위한 글로벌 IR 컨설팅 등의 프로그램을 운영해 기업의 글로벌 진출을 돕고 있습니다.”“제2서울핀테크랩은 서울시의 국제금융중심도시 육성 전략에 맞춰, 초기 핀테크 스타트업의 실질적인 성장 허브이자 디지털 금융 생태계의 핵심 거점으로 발전하려고 합니다. 여의도–마포–을지로를 잇는 금융 삼각벨트 내에서, 제2서울핀테크랩은 특히 창업 3년 이내의 핀테크 및 블록체인 기반 기업을 집중 발굴·육성하는 기관입니다. 무엇보다 제2서울핀테크랩은 초기 창업팀이 사업화에 성공하고 시장에 안착할 수 있도록 맞춤형 인큐베이팅을 제공하여 단순한 공간 지원을 넘어, 사업 초기 단계에 필요한 전주기적 지원체계를 갖추고 있습니다. 그리고 초기 핀테크 스타트업들의 글로벌 진출을 지원하기 위해 글로벌 금융사, 글로벌 VC, 해외 엑셀러레이터와 협력하며 서울형 글로벌 핀테크 허브로의 도약을 추진하고 있습니다. 제2서울핀테크랩은 서울이 디지털 금융혁신을 통해 글로벌 경쟁력을 확보하는 데 있어 실질적 성과를 만들어 낼 수 있는 전진기지가 될 것입니다. 특히 초기 핀테크 기업의 성공 가능성을 높이고, 이들이 금융산업 전반의 혁신 촉매제로 성장할 수 있도록 지원하는 서울시 금융정책의 핵심 인프라로 자리 잡도록 하겠습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com