기백컴퍼니, 현대백화점 팝업 성료… 해외 수출·MOU도 잇따라

주식회사 기백컴퍼니(대표 장기주)는 건강을 최우선 가치로 내세운 신제품 ‘기백삼계탕’을 지난 7월 출시하고, 현대백화점 압구정본점을 비롯한 무역센터점·판교점(2회)·목동점·천호점·부천중동점·충청점 등 7개 점에서 총 35일간 팝업 행사를 진행하였다.‘사계절 보양식’을 표방한 기백삼계탕은 25가지 국내산 약초재료로 우린 맑고 진한 육수를 강점으로 내세운다. 회사 측은 제품 전 공정을 국내에서 진행하고, 원료 또한 국내산만을 사용해 품질 신뢰도를 높였다고 설명했다. 상온 보관이 가능한 멸균 공정을 적용해 간편성과 보관성도 확보했다는 것이 회사의 설명이다.현대백화점 팝업 기간 동안에는 대규모 시식 행사가 병행됐다. 기백컴퍼니 관계자는 “35일간 1만 명이 넘는 고객들을 직접 만나 기백삼계탕을 선보였고 현장에서 시식행사를 진행했다”며, “이는 모든 재료를100% 국내산 재료만으로 만든 건강한 맛과 신뢰성을 직접 전달할 수 있는 기회였고, 국내 프리미엄 삼계탕에 대한 시장성 또한 재 확인한 계기였다”고 말했다.2024년에 설립된 기백컴퍼니는 국내외 식품 박람회에 연이어 참여하며 유통·바이어 네트워크를 확대해 왔다. 특히 2024년 11월 태국 방콕에서 열린 박람회에서는 호주 멜버른 소재의 브로스나인과 협업을 확정했고, 2025년 1월 약 3톤 규모의 삼계탕을 호주로 직접 수출하며 제조·R&D 역량을 입증했다.올해 6월에는 독일 프랑크푸르트에서 개최된 '2025 프랑크푸르트 K-푸드 박람회'에서는 독일·스페인·체코·이탈리아·프랑스·오스트리아·영국 등 유럽권 바이어들과 구매관련 양해각서(MOU)를 체결했으며, 베트남·태국·라오스·케냐 등과는 수출·구매 관련 협의를 진행 중이다. 이 가운데 라오스와 케냐에는 각 120kg 규모의 삼계탕 샘플을 선적해 현지 반응을 확인하고 있다.기백컴퍼니는 이번 팝업 성과를 바탕으로 국내 백화점 채널 고도화와 함께 유럽·동남아·오세아니아, 아프리카 등 해외 시장 공략을 가속화할 계획이다.기백컴퍼니 관계자는 “프리미엄 삼계탕에 대한 연구개발과 글로벌 인증·유통망 확장을 병행해 K-보양식의 표준을 제시하겠다”고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com