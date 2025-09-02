[제2서울핀테크랩 스타트업 CEO] 국가 간 신용카드 할부 결제 솔루션 ‘나누페이(NanuPay)’를 운영하는 ‘딜미’

최아영 딜미 대표



(왼쪽부터) 배정은 팀장, 최아영 대표, 김태홍 이사

딜미는 국가 간 신용카드 할부 결제 솔루션 ‘나누페이(NanuPay)’를 운영하는 크로스보더 핀테크 스타트업이다. 최아영 대표(42)가 2022년 8월에 설립했다.“나누페이(NanuPay)는 ‘나눠서 결제하다’라는 의미입니다. 한국을 방문하는 외국인 관광객들이 현재 한국에서 결제할 수 있는 옵션은 신용·직불카드 일시불 혹은 현금 거래입니다. 딜미 아이템은 외국인들이 해외에서 발급받은 신용카드로 국내 주요 매장에서 할부로 결제할 수 있도록 하는 최초의 외국인 (해외카드) 전용 할부 거래 솔루션입니다.”최 대표는 “국내에서 매우 활성화 되어있는 할부 서비스를 해외에서 발행한 카드를 대상으로 적용할 수 있다는 점에서 경쟁력이 있다”며 “국내 최초로 도입되는 서비스이며, 해외 금융사들의 주목을 받고 있다”고 말했다.나누페이는 국내외 다양한 금융기관 및 가맹점과의 협업 구조를 바탕으로 국가 간 신용카드 할부 결제 생태계를 구축하고 있다. 해외 소비자 대상 마케팅은 해외 현지 금융사들의 공식 온오프라인 마케팅 채널을 적극적으로 활용하고 있다.“현지의 소비자들을 대상으로 사전 인지도 제고 및 로컬 언어로의 커뮤니케이션을 준비 중입니다. 나누페이 서비스를 도입하는 가맹점 파트너사들과도 해외 국적별 맞춤형 프로모션을 계획 중입니다.”최 대표는 “창업 이후 현재까지 기술 연구와 시장 분석, 해외 영업에 집중해 왔다”며 “올해 3분기 이내 한국 시장에서 나누페이 런칭 후 국내와 해외에서 개최되는 핀테크 투자 유치 관련 행사에 참여할 계획”이라고 말했다.최 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업 이전 아시아 태평양 지역의 다양한 국가의 현지 기업들과 해외 소비자들을 대상으로 금융, 트래블, 의료 분야 마케팅을 진행해왔습니다. 특히 한국을 방문하는 외국인 관광객들을 대상으로 K뷰티, K컬처 등 다양한 프로젝트를 담당하면서 인바운드 관광 업계의 니즈와 애로사항을 체감할 수 있었습니다. 그 경험을 바탕으로 업계 공통 니즈인 외국인 대상의 홍보, 마케팅에 국한되지 않고 실제 구매 결정과 결제까지 이어질 수 있는 스마트한 솔루션을 개발하게 되었습니다. 자금 조달의 경우, 설립 초기 한국과학기술원(KAIST)의 기술 출자와 함께 중소벤처기업부, 과학기술정보통신부 등 정부의 스타트업 육성·지원 사업 선정, 그리고 기술보증보험과 신용보증보험을 통해 R&D 및 사업화 자금을 조달하였습니다.”창업 후 최 대표는 “글로벌 기관들의 조사에 따르면 현장에서의 할부 결제 옵션은 일시불 대비 약 2~30% 정도까지 가맹점의 매출 증대 효과가 있다는 연구 결과들이 있다”며 “할부 서비스를 한국을 방문하는 외국인 관광객 대상으로 확대해 차별 없는 결제 환경을 제공할 수 있게 됐다. 이를 통해 외화 수입 증대에 이바지할 수 있다는 점에서 보람을 느낀다”고 말했다.딜미는 핀테크, 리테일, 헬스케어, 트래블 등 다양한 업계 출신의 전문가들로 팀이 구성되어 있다. 앞으로의 계획에 대해 최 대표는 “올해 나누페이를 한국에 런칭하고, 전국 주요 지역으로 확대할 것”이라며 “중장기적으로는 우리나라 사람들이 해외를 방문할 때 현지에서도 할부 서비스를 이용할 수 있도록 하는 것이 목표”라고 말했다.딜미는 아이템의 경쟁력을 바탕으로 제2서울핀테크랩 입주기업에 뽑혔다. 서울핀테크랩은 서울시의 핀테크 스타트업 지원시설로 여의도(서울핀테크랩)와 마포(제2서울핀테크랩)에 2개소를 운영하고 있다. 핀테크와 블록체인 분야 초기 스타트업을 지원하며 한번 입주하면 최대 3년간 머무를 수 있다. 서울핀테크랩은 대기업 협력, 마케팅, 투자유치 등의 지원을 스타트업들에 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com