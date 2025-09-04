사진=라운드HR이 중소기업 ATS 지원사업 공급기업으로 추가 선정됐다. (왓타임 제공)

올인원 채용 솔루션 라운드HR을 운영하는 왓타임(대표 김재영)은 고용노동부·한국능률협회 주관 ‘2025 중소기업 채용관리솔루션 지원사업’의 공급기업으로 추가 선정됐다고 밝혔다. 지난 3월 2개사가 먼저 선정된 데 이어, 추가 모집에서 라운드HR이 단독 선정됐다.해당 사업은 중소기업 채용 난제(인력난·비효율)를 해소하기 위한 정부 지원 프로그램으로, 최근 12개월 내 ATS 유료 사용 이력 없음과 ‘고용24’ 가입이 신청 조건이다. 동일 대표자 복수 기업은 1개 기업만 신청할 수 있다. 이번 선정으로 라운드HR 첫 도입 기업은 연간 이용료의 80%(최대 40만 원)를 지원받는다.라운드HR은 공고–면접–평가–선발–TRM(소싱)까지 엔드투엔드 자동화를 제공한다. AI 기반 이력서·채팅 데이터 분석으로 실무 반복 업무를 줄이고, 지원자 통합 검토·일정 조율 기능으로 채용 리드타임을 단축한다. 현재 CJ ENM, CJ텔레닉스, 원티드, 야나두, 유니세프 포함 350여 곳이 라운드HR로 데이터 드리븐 채용을 운영 중이다.왓타임 김재영 대표는 “반복 업무는 자동화하고, HR은 전략과 의사결정에 집중하는 것이 라운드HR의 지향점”이라며 “이번 지원사업을 통해 더 많은 중소기업의 채용 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.신청은 10월 31일까지 한국능률협회로 접수 가능하다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com