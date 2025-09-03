크립토랩과 카카오엔터프라이즈가 지난 2일 판교에서 클라우드・보안 협력을 위한 업무협약을 체결했다. 왼쪽부터 천정희 크립토랩 대표, 이재한 카카오엔터프라이즈 클라우드부문 사업본부장.

차세대 동형암호 기술을 선도하는 크립토랩은 카카오엔터프라이즈와 클라우드 및 보안 분야 협력 강화를 위해 업무협약(MOU)을 체결했다고 3일 밝혔다. 이번 협약식은 경기도 성남시 판교에서 진행했으며, 천정희 크립토랩 대표, 정선철 플랫폼개발팀장, 고지훈 사업기획팀장 그리고 이재한 카카오엔터프라이즈 클라우드부문 사업본부장, 정용민 엔터프라이즈사업팀장이 참석했다.동형암호란 데이터를 암호화한 채 복호화 없이도 연산을 수행할 수 있도록 해주는 혁신 기술로, AI가 데이터 원본을 노출하지 않고 학습하거나 분석할 수 있음을 뜻한다. 기존의 기술은 AI를 활용할 시 민감한 원본 데이터를 클라우드에 올린 후 처리가 필요해 데이터 유출의 위험이 존재했다. 그러나 동형암호 기술은 데이터를 암호화한 상태에서 복호화 없이 필요한 데이터만 추출해 분석하고 계산할 수 있는 세계 최고 수준의 암호 기술이다.크립토랩은 카카오클라우드를 활용해 금융, 의료, 생체 정보 등 민감 데이터를 완전하게 보호하면서도 고도화된 AI 서비스를 제공할 계획이다. 이로써 데이터 보안과 AI 혁신을 동시에 달성하는 새로운 패러다임을 만들어간다.이번 협력에서 카카오엔터프라이즈는 ▲카카오클라우드 인프라와 관련 기술을 지원하고, ▲전문가 양성 교육을 함께 추진한다. 크립토랩은 ▲동형암호 기술과 노하우를 교류하며, ▲클라우드 기반 사업 기회를 발굴・공유하는 역할을 맡는다. 특히 양사는 동형암호와 클라우드 전 분야에서 우선적 협력으로 상호 영업과 성과 확대를 위한 교두보를 마련한다는 계획이다.특히 금융, 헬스케어, 공공 등 고도의 보안이 요구되는 산업 전반에서 크립토랩의 동형암호 기술과 카카오엔터프라이즈의 클라우드 역량을 결합함으로써 차별화된 서비스와 경쟁력이 기대된다.천정희 크립토랩 대표(서울대학교 수리과학부 교수)는 “크립토랩의 동형암호 기술은 암호화된 안면결제, 생체인증, 벡터데이터 검색, 유전체 분석, 블록체인 및 핀테크 솔루션 등을 가장 안전한 방식으로 현실에 구현하는 엔진이 될 것이다. 카카오엔터프라이즈와의 이 위대한 여정을 가속화할 것”이라고 포부를 밝혔다.이재한 카카오엔터프라이즈 클라우드부문 사업본부장은 “이번 협약을 통해 크립토랩이 동형암호화 기술 연구에 박차를 가하는 데 카카오클라우드의 고성능 인프라를 지원하게 됐다”며, “클라우드 기반 동형암호화 서비스를 개발하고 상용화하는 데 협력해 안전한 AI 사용 환경을 만드는데 기여할 것”이라고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com