(위)모더레이터 최빛나(2026 베니스비엔날레 한국관 예술감독), 패널 스테파니 헤슬러(스위스 인스티튜트 관장), 토케 리케베르(트라넨 관장), 캐시 팩아드(프리즈 어시스턴트 에디터), 빅터 왕(시드니 아트스페이스 관장)이 토크에 참여하고 있다. / (아래)모더레이터 김성우(프라이머리 프랙티스 설립자, 독립큐레이터), 패널 수산네 외스트비 세데르(헤니 온스타드 쿤스트센터 사진 및 뉴미디어 수석 큐레이터), 리즈 박(카네기 미술관, 리처드 암스트롱 현대미술 큐레이터), 캐서린 아담스(EMPAC 시간 기반 시각예술 어소시에이트 큐레이터)가 토크에 참여하고 있다.

모더레이터 유지원(YPC SPACE 독립 큐레이터), 패널 비너스 라우(마칸 박물관 관장), 캐서린 디치그(내셔널 갤러리 싱가포르 큐레이터), 조에 버트(in-tangible institute 창립자 및 상임이사)가 토크에 참여하고 있다.