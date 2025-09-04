<Dive into Korean Art>는 한국 작가들의 해외 진출과 국내외 미술계 네트워킹 확장을 목표로 기획된 프로그램이다. 올해는 해외 미술계 주요 인사 14명을 초청해 한국 신·중진 작가 8명(팀)의 작업실을 방문하는 일정으로 진행돼 한국 현대미술의 현재를 엿보는 시간을 가졌다.
프로그램의 마지막 날인 3일(수)에는 아트코리아랩에 모여 <함께 만드는 예술, 함께 여는 미래>라는 제목으로 토크 프로그램을 진행했다. 국내 기획자 4명이 모더레이터로 나서고, <2025 Dive into Korean Art>에 참여한 해외 초청 인사 14명이 패널로 함께해 각자의 시각과 경험을 나눴다.
첫 번째 세션 "'다시 만날 세계'를 위해 예술은 무엇을 하는가?"에서는 시민의 연대와 네트워킹이 예술계에서 어떻게 적용될 수 있는지에 대해 탐색했다. 두 번째 "공동의 지대: 협업의 주제와 방법론" 세션에서는 국제 무대에서 활동하는 큐레이터들의 협업 방법과 고충에 대한 경험담이 이어졌다.
이어진 세 번째 세션 "새로운 궤도의 모색: 아시아 미술 맥락 다시 그리기", "변화하는 예술 생태계" 세션에서는 '2025 대한민국 미술축제' 기간 서울을 찾은 해외 인사들이 바라본 한국 미술에 대해 이야기 나눴다. 특히 <2025 Dive into Korean Art>에 참여한 해외 미술계 인사들은 "한국 현대미술의 다양성과 열망을 체감한 시간"이라고 입을 모았다. 한편 예경은 키아프-프리즈 서울과 공동 기획한 토크 프로그램 <2025 Kiaf SEOUL x KAMS x Frieze Seoul>을 9월 4일(목)부터 9월 6일(토) 3일간 개최한다. 국내외 미술계 관계자 37명이 연사 및 모더레이터로 참여해 국제 미술시장에 관한 다양한 담론을 펼칠 예정이다.
