사방넷, ‘2025 코리아 이커머스 페어’ 참가… 사방넷 2.0 선봬

다우기술(대표 김윤덕)이 운영하는 쇼핑몰 통합관리 서비스 ‘사방넷’이 오는 9월 11일(목)부터 13일(토)까지 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열리는 ‘2025 코리아 이커머스 페어’에 참가한다.코리아 이커머스 페어는 서울온라인비즈니스협회가 주최하는 국내 최대 전자상거래 전문 전시회다. 올해는 ‘Join the AI Revolution’을 주제로, 국내외 이커머스 전문가, 솔루션 기업, 셀러, 소비자가 한자리에 모여 AI 기술이 바꾸는 커머스 환경의 미래를 직접 경험할 수 있는 장으로 꾸며진다.사방넷은 AI 기반 기능을 적극 도입해 상품 연관검색어 자동추천, CS문의답변 자동생성, 쇼핑몰 카테고리 자동추천 등을 제공하며 OMS 시장에서 AI 활용을 선도하는 플랫폼으로 주목받고 있다.최근에는 사방넷 2.0을 출시해 쇼핑몰과 창고의 통합관리, 모든 쇼핑몰 고객 문의를 24시간 응대할 수 있는 사방넷 챗봇 등 운영 자동화를 위한 기능을 고도화했다. 현재 국내외 650여 개 쇼핑몰과의 연동을 지원하며 주문·상품·재고·배송·CS를 아우르는 통합관리 기능으로 7천여 온라인 셀러의 사업 운영을 돕고 있다.사방넷은 이번 행사에서 온라인 셀러의 운영 효율을 극대화하는 사방넷 2.0의 핵심 기능을 선보인다. 부스를 찾은 관람객들에게는 셀러 맞춤형 일대일 상담을 제공하고, 현장에서는 다양한 프로모션 혜택도 마련한다.전시 마지막 날인 9월 13일 오후 1시에는 ‘멀티 채널 판매를 통한 매출 향상’을 주제로 한 세미나를 통해, 판매 채널 통합관리 전략과 실전 운영 노하우를 전한다.김정우 다우기술 커머스사업 부문장은 "AI 기술이 커머스 운영의 패러다임을 바꾸고 있는 지금, 셀러에게 필요한 것은 단순한 도구가 아니라 함께 성장할 수 있는 파트너"라며 "이번 행사를 통해 사방넷이 어떻게 셀러의 일상을 더 효율적으로 바꿔주는지 직접 확인해보시길 바란다"고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com