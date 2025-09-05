멕시카나치킨, ‘토스페이’ 결제 도입…자사앱 이용 고객 결제 편의성 강화

치킨 전문 프랜차이즈 멕시카나가 자사앱 결제 수단으로 ‘토스페이’를 신규 도입 및 운영한다고 5일 밝혔다.멕시카나는 이번 ‘토스페이’ 신규 도입을 통하여 기존 멕시카나치킨 앱 이용 고객의 결제 편의성을 강화하는 한편, ‘토스페이’를 이용 고객의 자사앱 신규 유치를 통하여 브랜드 경쟁력 확보와 함께 매출액 증대에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.모바일 금융 플랫폼 토스의 간편결제 서비스인 ‘토스페이’는 직관적인 UI와 이용 편의성으로 젊은 고객층을 중심으로 선호도가 높은 결제수단으로 꼽히고 있다. 특히, 최근 개인 취향에 따른 선택적 구매가 강조되는 소비 트렌드에 맞추어 출시된 멕시카나 치킨의 부위별 제품인 ▲닭다리 ▲윙&봉 ▲콤보(닭다리 반 / 윙&봉 반) 제품이 젊은 층 사이에서 큰 인기를 얻고 있는 만큼, ‘토스페이의’ 주 이용객층인 젊은 세대 고객들의 자사앱 이용률은 대폭 증가할 것으로 예상된다.멕시카나 마케팅본부 김용억 본부장은 "저희 멕시카나를 언제나 사랑해 주시는 모든 고객 분들께 다양한 결제 수단의 제공을 통하여, 보다 편리하게 멕시카나 치킨을 이용하실 수 있도록 이번 ‘토스페이’ 결제를 신규 도입하게 됐다"며 "멕시카나 앱에서 이용 가능한 ‘토스페이’ 결제를 통하여 많은 고객 분들이 더 큰 만족을 느끼실 수 있기를 기대하며, 앞으로도 고객 분들을 위한 다양한 서비스 개발에 총력을 다 할 것을 약속드린다. 저희 멕시카나치킨에 변함없는 관심과 성원 부탁드린다"고 전했다한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com