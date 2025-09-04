[제2서울핀테크랩 스타트업 CEO] AI 문서 자동화 플랫폼을 개발하는 '위커밋'

강수진 위커밋 대표



젠닥(Gendoc), 구조화된 비즈니스 문서 및 공문서를 AI가 자동완성 해줘

위커밋(Wecommit)은 AI 문서 자동화 플랫폼을 개발하는 스타트업이다. 강수진 대표(28)가 2022년 10월에 설립했다.강 대표는 서울대학교 전기정보공학과 정보문화학을 전공했고, 스푼라디오와 마인드로직에서 서버·AI 개발자로 일하며 생성형 AI, 음성·이미지 모델, 자연어 처리 모델을 다뤘다.강 대표는 “위커밋은 누구나 목표를 달성할 수 있도록 만드는 AI 에이전트 회사를 지향하며, AI가 비즈니스 성장을 이끌 수 있도록 돕고 있다”며 “특히 문서, 운영 등 실행 과정을 자동화하는 것을 핵심 가치로 삼고 있으며, AGI 시대를 준비하는 워크플로우 기반 AI 생태계를 구축하는 것이 목표”라고 소개했다.위커밋은 실행 자동화를 핵심으로 한다. 대표 아이템인 젠닥(Gendoc)은 구조화된 비즈니스 문서 및 공문서를 AI가 자동완성 해주는 문서 작성 및 심사 AI Copilot SaaS 툴이다. 문서 작업을 주로 하는 기업, 공공기관 그리고 전문직(특허, 법무 등)을 대상으로 한다.“젠닥은 복잡한 구조화 문서도 완성할 수 있습니다. 기업·공공기관·전문직에서 반복되는 입찰 제안서, 계약서, 공문, 심사평가서까지 젠닥에서 단 한 번의 클릭과 몇 번의 수정만으로 수십 배 빠르게 완성됩니다. 처음 보는 양식도 올리면, 사람처럼 문서 구조를 파악하고, 기존 정보와 결합해 자동으로 기입된 문서로 바꿔줍니다. 한글 양식, 공공 서식, 사내 템플릿까지 지원하며, 실시간 수정은 물론 요약과 분석 리포트 제공까지 가능한 원스톱 문서 솔루션입니다.”많은 AI 도구가 생성에 집중 하는 반면, 젠닥은 완성과 배포, 나아가 자동화에 집중한다. 강 대표는 “젠닥은 문서를 단순히 작성하는 것이 아니라, 문서를 완성하고 배포할 수 있도록 연결해주는 AI 사무파트너”라며 “모든 서비스는 이처럼 목표 달성, 실행 완료 중심으로 설계되어 있다”고 말했다.“현재 지자체, 공공기관, 전문직 기관 등과 함께 PoC와 시범운영을 진행 중입니다. 커뮤니티, 협업 프로그램 등을 통해 초기 유입과 실사용 피드백을 확보하고 있으며, 실무 활용 사례 중심으로 확장해 가고 있습니다. 앤틀러 코리아, 더벤처스에서 초기 투자 유치에 성공 했고, 올해 하반기에는 프리A 라운드 투자 유치를 계획 중입니다.”강 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “중학교 3학년, IT 기술이 한 사람의 인생을 바꾼다는 것에 강한 인상을 받고 IT로 사람을 도와보자는 생각에서 출발했습니다. 누군가의 실행과 가능성을 돕는 일을 하고 싶다고 생각했습니다. 그 이후로 AI와 사람을 연결하는 일을 계속해 왔고, 가장 궁극적인 연결이 목표의 실행을 돕는 것이라는 결론에 도달했습니다. ‘이제는 누구나 창업할 수 있어야 한다’ ‘또 그런 세상이 반드시 온다’는 확신이 들었습니다. 아이디어는 있지만 실행과 성공에 집중하기 어려운 현실 속에서, 많은 창업자들과 직원들이 반복적이고 단조로운 문서·운영 업무에 지쳐 있는 모습을 자주 봤습니다. 그래서 생각했습니다. 단순히 가르치거나 보여주는 것에 그치지 않고, 실제로 실행까지 도와주어 세상에 기여하는 AI가 필요하다고 생각했습니다. 그것이 제가 위커밋을 시작한 이유입니다.”창업 후 강 대표는 “사용자가 이 서비스 덕분에 실행할 수 있었어요 고 말할 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “그 피드백은 우리가 만드는 기술이 누군가의 성장과 도전을 뒷받침하고 있다는 확신이 된다. 그럴 때마다, 우리 팀이 존재하는 이유를 다시 확인하게 된다”고 말했다.위커밋은 글로벌 팀으로 운영되고 있으며, 크게 사업개발팀과 프로덕트 메이커팀으로 나뉘어있다. “기술력과 AI 활용 역량 은 물론, 실행을 어떻게 도울 것인가 어떻게 함께 성장할 것이냐는 철학을 공유하는 사람들이 모인 팀입니다.”앞으로의 계획에 대해 강 대표는 “문서는 모든 일의 시작점”이라며 “우리는 문서를 통해 사람과 조직의 커뮤니케이션을 구조화하고, 그 구조를 기반으로 실행을 자동화한다. 젠닥은 이 흐름의 출발점이며, 장기적으로는 계획부터 실행까지 연결되는 AI 업무 자동화 플랫폼으로 발전할 예정”이라고 말했다.“그 과정에서 이제는 누구나 창업하고, 실행할 수 있는 세상을 만드는 것, 그것이 위커밋과 제가 가는 방향입니다. 궁극적으로 위커밋의 세계관은 각 분야의 데이터를 연결해 장기적인 범용 AI 에이전트로 발전할 수 있는 구조에 기반하고 있습니다. 이를 연결해 비즈니스 전체를 함께 설계하고 실행하는 AGI(범용 인공지능) 플랫폼으로 발전할 예정입니다. AI는 명령을 받는 도구가 아니라, 방향을 함께 정하고, 실행까지 이끄는 진짜 파트너가 되는 것, 그것이 제가 목표로 하는 AI의 모습입니다.”위커밋은 아이템의 경쟁력과 기술력을 바탕으로 제2서울핀테크랩 입주기업에 선발되었다. 서울핀테크랩은 서울시의 핀테크 스타트업 지원시설로 여의도(서울핀테크랩)와 마포(제2서울핀테크랩)에 2개소를 운영하고 있다. 핀테크와 블록체인 분야 초기 스타트업을 지원하며 한번 입주하면 최대 3년간 머무를 수 있다. 서울핀테크랩은 대기업 협력, 마케팅, 투자유치 등의 지원을 스타트업들에 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com