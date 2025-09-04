[인천테크노파크 2025년 인천 라이징스타 선정기업] 우들키즈워치폰 제조하는 통신 관련 종합 플랫폼 기업 ‘우들’

배황근 우들 대표



우들키즈워치폰, 통화가 가능한 웨어러블 장치로 실시간 자녀의 위치 확인

가족의 실시간 위치 확인 및 스마트폰 사용량, 사용앱 제어하는 ‘패밀리링크’ 개발

우들은 우들키즈워치폰을 제조하고 판매하는 기업이다. 배황근 대표(45)가 2024년 9월에 설립했다.배 대표는 2002년부터 2013년까지는 S/W 개발 회사에서 개발자로 근무했으며, 2013년부터 중고폰 유통 회사인 ㈜에이씨엘의 대표이사를 겸직하고 있다.배 대표는 “우들은 키즈워치폰 제조 회사로 우리들의 통신 생활의 약자”라며 “통신 관련 종합 플랫폼 개발사로 키워볼 생각”이라고 말했다.우들은 제조, 유통, 솔루션, 통신을 아우르는 회사다. 제조로 우들키즈워치폰을 만들고 있으며, 중고폰 판매, 매입을 통한 유통 사업을 진행하고 있다. 솔루션으로는 우들 패밀리링크를 개발했다. 우들모바일로 중고폰 구독 서비스를 결합한 MVNO 사업자도 수행 중이다.우들키즈워치폰은 통화가 가능한 웨어러블 장치로 실시간 자녀의 위치를 확인할 수 있는 제품이다. 버튼을 길게 5초 누르면 주변 소리 녹음과 위치 정보와 SOS 알림이 울린다. 고성능 배터리로 안전하게 오래가며, 허용된 번호만 연락이 가능한 특징이 있다.패밀리링크는 가족의 실시간 위치 확인 및 스마트폰 사용량, 사용앱 제어를 할 수 있는 솔루션으로 Ios, 안드로이드에서 모두 사용이 가능하다.배 대표는 “우들은 국내 유일의 키즈워치폰 제조사”라고 강조했다.“네이버와 쿠팡 광고 및 키즈노트, 하이클레스 알림장 앱을 통해 광고를 진행하고 있습니다. 2026년에는 오프라인 판매점을 통해서도 판매할 계획입니다.”배 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “스마트폰을 사용하지 못하는 연령층 부모들의 니즈를 확인하고 개인 자본금을 바탕으로 창업을 시작하게 되었습니다.”창업 후 배 대표는 “순조롭게 판매가 진행되고 하나둘씩 플랫폼이 완성되어 가는 모습을 보면서 보람을 느낀다”고 말했다.우들은 플랫폼 기획의 배황근 대표, IOS APP 개발의 최용수 프로, 안드로이드 APP 개발의 김재윤 프로, 서버관리와 AS총괄 박재효 프로, APP 디자인의 구다현 프로가 함께하고 있다.앞으로의 계획에 대해 배 대표는 “올해는 키즈워치폰의 안정화된 서비스 및 플랫폼으로의 진화를 준비하는 해가 될 것”이라며 “MVNO 사업을 준비해 2026년 초반에 런칭하는 것이 목표”라고 말했다.덧붙여 “2027년부터 전국 휴대폰 판매점 인프라를 이용해 중고폰 시장을 개척하고, 2029년에는 글로벌 진출까지 이뤄낼 것”이라고 말했다.우들은 아이템을 인정받아 인천테크노파크 인천 라이징스타에 선정됐다. 인천 라이징스타는 해외 진출 가능성을 보유한 유망 디지털 혁신기업을 발굴해 국내외 액셀러레이터(AC)와의 연계를 통한 맞춤형 지원을 제공하는 프로그램이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com