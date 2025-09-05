“AI 성과의 핵심은 데이터” 인젠트, eXperDB 성공 사례 공유

인젠트 김성태 상무

인젠트는 9월3일 서울 잠실 롯데호텔 월드에서 열린 ‘AI & Data Summit 2025’에 참가해 자사의 PostgreSQL 기반 데이터 플랫폼 eXperDB를 중심으로 한 디지털 혁신 전략을 발표하며 행사를 마쳤다.이번 서밋은 “Digital Business Success Strategy by AI & Data Innovation”을 주제로 AI와 데이터를 결합한 비즈니스 성공 전략을 논의하기 위해 마련됐다. IDC는 국내 AI 지출이 향후 3년간 디지털 기술 지출보다 1.6배 빠르게 성장해 2027년까지 1,400억 달러 이상의 경제 효과를 창출할 것으로 전망했다. 이에 따라 데이터는 AI 활용의 기반이자 기업 혁신의 핵심 동력으로 자리매김하고 있다.인젠트는 ‘DX. AX 전환의 시대, 가장 알맞은 데이터베이스 활용’ 세션을 통해 eXperDB의 경쟁력을 소개했다. 인젠트 김성태 상무는 “PostgreSQL은 글로벌에서 가장 활발히 사용되는 오픈소스 DBMS로, 인젠트는 국내 최초 PostgreSQL 전문 기술지원 기업으로 350여 건 이상의 프로젝트 경험을 축적해왔다”며 “eXperDB는 안정성과 확장성, 호환성을 두루 갖춘 최적의 데이터 플랫폼”이라고 강조했다.발표에서는 건강보험심사평가원의 120TB급 대규모 운영 데이터 통합, SSG닷컴의 온라인 이벤트 트래픽 대응 Auto Scaling, BC카드 ‘페이북’의 대규모 트래픽 처리 및 성능 최적화 등 다양한 eXperDB 기반 디지털 전환 성공 사례가 함께 소개됐다. 이를 통해 인젠트는 금융, 유통, 공공 등 주요 산업 현장에서 입증된 성과를 바탕으로 고객 맞춤형 데이터 혁신 전략을 제공해온 역량을 드러냈다.인젠트는 향후 벡터 데이터베이스와 RAGOps 기반 플랫폼 등 eXperDB AI 라인업을 확대해 데이터와 AI 융합 생태계를 강화할 계획이다. 이를 통해 고객이 데이터 중심의 디지털 비즈니스에서 성과를 창출할 수 있도록 든든한 파트너 역할을 이어가겠다는 것이 인젠트의 비전이다.인젠트 김성태 상무는 "AI 시대의 비즈니스 성과는 데이터를 얼마나 안정적으로 관리하고 혁신적으로 활용하는가에 달려 있다"며 "인젠트는 앞으로도 eXperDB와 차세대 데이터 플랫폼을 통해 고객의 디지털 전환을 적극 지원할 것"이라고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com