'카카오·토스' 등 대규모 인재 확보 나선다

카카오, 창사 이래 첫 그룹 단위 공채.. AI 인재 확보 나서

부스터스, 글로벌 커머스 인재 확보…해외 시장 공략 가속

토스, 기술 경진대회로 우수 인재 발굴.. 본선 진출 시 서류 평가 면제

놀유니버스, 대규모 테크 채용.. AI 기반 여가 생태계 확장 나서

극심한 채용 한파 속에서도 인재 모집에 한창인 기업들이 있다. 바로, IT-스타트업 업계다. 각 분야별 선도 기업들은 전방위적 채용 돌입은 물론, 글로벌 커머스 전문가, ML(머신러닝) 전문가 등 특화된 분야의 인재 영입에 심혈을 기울이기도 하는 등 리쿠르팅에 남다른 행보를 보이고 있다.카카오는 2026년도 카카오그룹 신입 크루 공개 채용을 실시한다. 이번 채용은 창사 이래 처음으로 테크, 서비스, 비즈니스, 디자인, 스태프 등 전 직군을 대상으로 하는 그룹 단위 신입 공채로 진행된다.이번 공채에는 ▲카카오 ▲카카오게임즈 ▲카카오모빌리티 ▲카카오뱅크 ▲카카오엔터테인먼트 ▲카카오페이 등 6개 주요 그룹사가 참여하며, 지원자는 이 중 1개 기업에 지원할 수 있다. 지원서 접수 기간은 오는 9월 8일부터 28일까지이며, 지원은 첫 날인 9월 8일 당일 14시부터 각 사별 채용 페이지를 통해 할 수 있다. 전형은 ▲서류 심사 ▲코딩 테스트(테크 직군 한정) ▲면접 순으로 진행되며 면접은 11월에 실시된다.카카오그룹의 인재상은 그룹 통합 채용 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며 각 사별 채용 페이지에서 일하는 문화, 복지제도, 개발 환경, 커리어 성장 프로그램 등에 대한 정보도 확인 가능하다.부스터스는 해외 사업 확대를 위한 인재 확보에 나선다. 채용 규모는 약 30여 명으로 이를 기점으로 압축·정리 브랜드 ‘브랜든’과 K뷰티 브랜드 ‘이퀄베리’의 글로벌 성장세를 더욱 가속화하겠다는 포부다. 올해 연 매출 1000억원대 돌파를 앞두고 있는 부스터스는 적극적인 인재 영입을 통해 해외 무대까지 커머스 생태계를 빠르게 확장해 나갈 것으로 기대하고 있다.모집 분야는 마케팅, 해외 유통, 개발 등으로 다양하다. 특히 글로벌 커머스 분야의 인재 발굴에 초점을 맞춰 △B2B 세일즈 매니저(뷰티) △시니어 뷰티 브랜드 마케터 △브랜드 상품 기획자(뷰티) △콘텐츠 마케터 △인플루언서 마케팅 등에서 채용을 진행 중이다. 사세 확장에 따라 △프론트엔드 및 백엔드 개발 △회계 △재고관리 담당자도 모집한다. 입사 지원은 부스터스 홈페이지 내 커리어 코너의 채용 공고 화면에서 가능하며, 서류 전형 및 직무·인성 면접을 통해 크루를 선발한다.부스터스는 차별화된 기업 문화와 복지로도 눈길을 끈다. 러닝 플랫폼 ‘Class818’, 성장지원비 등으로 직원들의 역량 강화를 적극적으로 지원하며 입사 시 웰컴 키트와 함께 임직원몰에서 이용할 수 있는 연 200만 원의 적립금도 지급한다. 최근에는 사옥 확장 이전과 함께 임직원들의 편의도 대폭 강화했다.토스는 첫 기술 경진대회인 ‘NEXT ML 챌린지’를 개최하며 인재 발굴에 나섰다. 이번 챌린지 주제는 ‘광고 클릭 예측(Click-Through Rate, CTR) 모델 개발’로, 실제 토스 앱 내 광고 데이터를 활용해 가상의 사용자가 어떤 광고를 클릭할 것인지에 대한 확률을 빠르고 정확하게 예상하는 ML 알고리즘을 만드는 것이 대회의 핵심이다.신청은 10월 13일 오전 10시까지이며 ML(머신러닝) 개발에 관심이 있다면 누구나 응시할 수 있다. 진행은 예선과 본선 두 단계로 시행되며, 본선에 진출한 30팀에는 토스 채용 지원 시 서류 평가가 면제되는 혜택이 주어진다. 지원자의 재학 또는 재직 상태에 따라 지원 가능한 공고는 상이하며, 자세한 내용은 데이콘 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.놀유니버스는 AI와 디지털 중심의 여행·여가 생태계 구축을 위한 대규모 테크 인재 채용을 실시한다. 개발, 보안, PM 등 핵심 분야에 걸쳐 신입 및 경력 인재를 모집하며 합격자에게는 500만원의 축하금을 지급하는 조건을 내걸었다.모집 분야는 △개발(레저·숙소·엔터 서비스 및 시스템 설계) △보안(정보자산 보호, 위협 탐지·대응) △PM(숙소·항공·패키지 서비스 고도화 및 UX 설계) 등이다. 지원은 놀유니버스 채용 홈페이지 및 주요 채용 플랫폼을 통해 가능하다. 채용 절차는 서류전형, 코딩테스트, 인터뷰, 처우협의 순으로 진행되며 세부 전형은 분야별로 차이가 있다.놀유니버스는 이번 대규모 채용을 통해 여가 시장 혁신을 이어나가겠다는 방침이다. 놀(NOL), 놀(NOL) 인터파크, 트리플, 인터파크 글로벌(interpark global) 등 자사의 서비스를 통해 국내외 이용자가 놀 세계관 내에서 여가의 모든 것을 계획하고 실행할 수 있는 글로벌 AI 플랫폼으로 거듭나겠다는 계획이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com