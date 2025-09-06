블랙차차, 백화점 팝업 완판… 정식 입점 제안받아

프리미엄 발효 곡물차 브랜드 ‘블랙차차(Black Chacha)’는 백화점 팝업 행사에서 연이은 완판 기록을 세우며 제품력과 시장성을 입증한 결과, 정식 입점 제안을 받았다고 6일 밝혔다.블랙차차의 대표 제품 블랙보리차차는 제주도산 검정보리를 통곡물 그대로 사용하며, 첨가물 없이 7일간 정성껏 발효시킨 알곡형 차다. 끓이지 않고 냉수 또는 온수 2리터에 1스푼만 넣어도 깊고 진한 맛이 우러나며, 카페인 걱정 없이 물이나 커피 대체 음료로 즐길 수 있다. 맛·색·향 첨가물과 티백 없이 검정보리 본연의 자연스러운 단맛과 풍미를 살려 재구매율과 고정 고객 확보에 성공했다.최근 블랙차차는 제주 동행축제 특집으로 진행된 SBS 파워FM ‘황제성의 황제파워’ 라디오 공개 녹화에 참여해 브랜드 스토리와 성장 사례를 알렸다. 해당 방송은 9월 6일(토) 오후 4시 송출될 예정이다.향후 블랙차차는 브랜드 가치인 ‘날마다 채우는 세련된 건강함’을 바탕으로, 출판사와 협업해 ‘차와 책’을 주제로 한 북 콘서트, 강연회, 음악극 등 다양한 문화예술 활동을 선보일 계획이다. 이를 통해 차를 매개로 한 회복의 경험과 감성적 라이프스타일을 국내외로 확장해 나간다는 포부다.현재 팥차, 결명자차, 검정콩차, 메밀차 등 블랙차차 블랙시리즈 5종은 공식 온라인몰에서 만나볼 수 있다.블랙차차 관계자는 "백화점 팝업 현장에서의 뜨거운 반응이 브랜드 성장에 큰 힘이 되었다"며 "앞으로도 진정성 있는 제품과 문화적 글로벌 시도를 통해 건강하고 새로운 경험을 연결해 나가겠다"고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com