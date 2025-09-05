[제2서울핀테크랩 스타트업 CEO] 해외 여행객들을 위한 디지털 부가가치세 환급 서비스를 제공하는 ‘이노밧’

김민규 이노밧 CBDO



앱을 통해 전자 영수증 업로드 및 여권 인증만으로 환급이 가능

낮은 수수료 정책과 빠른 환급 속도로 고객 만족도를 높여

이노밧은 해외 여행객들을 위한 디지털 부가가치세(VAT) 환급 서비스를 제공하는 스타트업이다.김민규 최고사업책임자(CBDO)는 “이노밧은 복잡한 환급 과정을 간소화하고 사용자 친화적인 경험을 제공하는 데 집중하고 있다”고 소개했다.이노밧의 핵심 서비스는 여행객들이 유럽 등에서 구매한 물품에 대한 VAT를 모바일 앱을 통해 간편하게 환급받을 수 있도록 돕는 디지털 솔루션이다. 특히 공항에서의 복잡한 서류 작업이나 긴 대기 없이, 앱을 통해 전자 영수증 업로드 및 여권 인증만으로 환급이 가능하도록 설계되어 있다.“이노밧의 가장 큰 경쟁력은 사용자 친화적인 디지털 경험에 있습니다. 기존에는 공항에서 긴 대기와 복잡한 서류 작업을 거쳐야만 환급을 받을 수 있었다면, 이노밧은 이를 모바일 기반으로 완전히 전환함으로써 시간과 노력을 획기적으로 절감할 수 있게 했습니다. 특히 여권 인증과 전자 영수증 업로드만으로 환급 절차가 완료되기 때문에, 여행 중에도 간편하게 이용할 수 있다는 점에서 큰 차별화를 가지고 있습니다.”또한, 기존 글로벌 사업자 대비 낮은 수수료 정책과 빠른 환급 속도는 고객 만족도를 높이는 주요 요소이며, 복수 국가에서의 정식 운영 경험을 바탕으로 제도와 시스템에 유연하게 대응할 수 있는 점도 중요한 강점이다.이노밧는 글로벌 파트너십 중심의 B2B2C 전략을 펼치고 있다. 주요 은행 및 금융기관, 여행 플랫폼, 면세점 브랜드와의 제휴를 통해 앱 내 VAT 환급 접근성을 높이고 있으며, 향후 다양한 채널에서 인바운드 마케팅 및 인플루언서 연계 프로모션도 준비 중이다. 한국에서는 한국의 대표적인 W은행과 사업 런칭 준비 중이며 서비스를 출시할 예정이다.“현재까지는 소수의 전략적 투자자들로부터 초기 투자를 유치하였으며, 올해 하반기에는 글로벌 확장 및 기술 고도화를 목표로 사우디 측과의 투자 유치를 마무리하는 단계에 있습니다.”이노밧은 어떻게 설립됐을까. “창업 멤버들이 실제 유럽에서 여행 중 경험한 비효율적인 환급 절차에서 문제의식을 느꼈고, 이를 디지털로 혁신해 보자는 아이디어에서 시작되었습니다. 초기 자금은 공동 창업자들의 자본 출자 및 일부 시드 투자로 마련하였습니다.”김 CBDO는 “기존 VAT 환급 시스템은 사용자 입장에서 매우 불편하고 비효율적인 구조였다”며 “이러한 문제를 디지털 방식으로 개선함으로써, 여행자들이 더 이상 긴 대기나 복잡한 절차 없이 환급받을 수 있도록 만들었다. 고객들이 ‘정말 간편했다’, ‘시간을 많이 아꼈다’는 피드백을 줄 때마다 우리가 실질적인 불편을 해결하고 있다는 점에서 큰 보람을 느낀다”고 말했다.현재 이노밧은 총 8명의 정예 멤버로 구성되어 있다. 김 CBDO는 팀 내 유일한 한국인으로서 아시아 시장을 담당하고 있다. “나머지 팀원들은 영국, 러시아, 키프로스 등 다양한 국가 출신으로, 각자의 전문성과 글로벌 경험을 바탕으로 유럽과 중동, 아시아 시장을 동시에 아우르는 유연한 협업 체계를 운영 중입니다.”앞으로의 계획에 대해 김 CBDO는 “유럽 내 국가를 넘어 중동과 아시아 주요 국가로 서비스를 확장할 것”이라며 “특히 사우디 및 일본, 싱가포르 등과의 협력 확대를 통해 글로벌 커버리지를 넓히고, 파트너사와의 연계를 통해 디지털 환급의 새로운 표준을 제시하고자 한다”고 말했다. 덧붙여 “AI 기반 자동화 및 사용자 경험(UX) 고도화를 통해 누구나 쉽고 빠르게 환급을 받을 수 있는 환경을 만드는 것이 목표”라고 말했다.이노밧은 아이템의 경쟁력을 바탕으로 제2서울핀테크랩 멤버십 기업에 뽑혔다. 서울핀테크랩은 서울시의 핀테크 스타트업 지원시설로 여의도(서울핀테크랩)와 마포(제2서울핀테크랩)에 2개소를 운영하고 있다. 핀테크와 블록체인 분야 초기 스타트업을 지원하며 한번 입주하면 최대 3년간 머무를 수 있다. 서울핀테크랩은 대기업 협력, 마케팅, 투자유치 등의 지원을 스타트업들에 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com