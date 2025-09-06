-학업 부담감과 관계 스트레스가 가장 큰 원인

-개강증후군도 상담 받아야 하는 심리 현상

-서울시 마음건강 지원사업 9월 무료 상담 신청 예정

"개강 2주 전부터는 스트레스 때문에 잠을 못자요."

새 학기가 다가오면 두근거림보다 피로와 무기력이 앞서는 대학생들이 있다. 서울 소재 대학 3학년 김 모(21) 씨는 개강이 다가올수록 불안감이 커진다고 했다. 그는 “방학에도 여러 일을 하느라 충분히 쉬지 못했는데 개강을 하면 학업과 함께 하던 일을 병행해야 하니 버겁다”며 “특히 학교에서는 인간관계 유지를 위해 체력을 쓰는 것이 힘들다“고 말했다. 충청도 소재 대학 4학년 이 모(22) 씨도 “수강신청 기간부터가 스트레스다”며 “졸업반인데도 불구하고 방학 동안 의미 있는 활동을 하지 못했다는 죄책감 때문에 개강 직전에는 더 불안해진다”고 고백했다.

이처럼 새 학기가 시작하는 시기마다 불안을 호소하는 증상을 ‘새 학기 증후군‘, 대학생들에게는 ’개강 증후군’이라고 한다. 네이버 국어사전에 따르면, 개강 증후군은 ‘개강이 다가오거나 새로운 학년이 시작되는 시기에 심한 스트레스를 받아 우울해지거나 불안함을 느끼는 심리 상태’를 말한다. 이는 단순히 심리적 증상만 나타나는 것이 아니라, 두통, 복통, 소화 장애, 수면 장애 같은 신체적 증상으로 이어지기도 한다.

교육부가 발표한 ‘전국 대학상담센터 운영 실태조사(2023)’에 의하면, 상담센터를 찾은 대학생 수가 전년 대비 19.7% 증가했다. 상담 주제는 우울(25.1%), 불안(20.3%), 대인관계 문제(13.4%)가 많았고, 정신과적 연계가 필요한 고위험군도 11.8%에 달했다. 대학생 커뮤니티 앱 에브리타임에도 방학 기간이나 개강 직전에는 “심리 상담받아본 사람 있냐”, “우울증이 너무 심하다”, “학교에 가는 것이 행복하지 않다” 등의 글이 종종 발견되며, 대학 생활 적응에 어려움을 겪는 학생들의 목소리를 확인할 수 있다.

부담감과 관계 스트레스가 가장 큰 원인

아주대학교 학생심리상담센터 김영아 상담심리전문가는 “전체적으로 학기 초에 상담이 가장 많이 몰려서 들어온다”며, “개강 증후군처럼 학생들이 학기 때 열심히 해야 한다는 부담감 때문에 2월 말에서 3월 초, 8월 말에서 9월 초에 많은 상담을 신청한다”고 설명했다. 그는 “학생들은 주로 학업 부담감, 사람들과의 소통에 대한 걱정을 주로 호소하는데, ‘열심히 해야 한다’는 압박이 학생들을 지치게 만드는 것”이라고 덧붙였다.

그렇다면 상담을 받은 학생들은 어떤 변화를 보였을까. 센터 측은 “대학 생활 적응에 필요한 10가지 항목을 상담 전후로 측정한 결과, ‘자아존중감’, ‘감정조절’, ‘진로 목표 수행’, ‘심리적 어려움 감소’ 등에서 평균 30% 향상되었다”고 전했다.

“불안은 전환기마다 나타나는 자연스러운 감정”

서울시 청년마음건강센터 김은희 상담사는 개강 증후군을 단순한 피곤함으로만 보지 않았다. 그는 “개강 증후군은 불안, 사회적 압박, 정체성 혼란, 전환기 특유의 긴장감이 함께 녹아 있는 현상이다”며 “이는 청년들만의 문제가 아니라, 새로운 일을 시작하거나 부모가 되거나 은퇴를 맞이하는 등 삶의 전환기에 반복적으로 나타나는 실존적 불안과 맞닿아 있다”고 설명했다.

김 상담사는 이어 “불안을 병리적인 것으로만 보지 말고 ‘신호’로 받아들이는 태도가 필요하다. 안개 낀 날 운전할 때 멀리 보려 하면 불안이 커진다. 그러나 보이는 만큼 차근차근 나아가면 결국 목적지에 도달할 수 있다. 개강 시기에도 작은 과제를 수행하고 가까운 사람과 대화를 이어가는 것이 회복의 출발점이다”고 말했다. 또한 “불안이 일상을 흔들거나 오래 이어질 때는 혼자 감당하기보다는 전문적인 도움을 받는 것이 안전하다”며, “청년마음건강센터 같은 기관에서는 주호소를 중심으로 지원을 받을 수 있으니, 불안을 숨기지 말고 도움을 요청해야 한다”고 강조했다.

서울시 마음건강지원사업 4차 모집 안내 (사진: 서울시)

올해 들어 청년들을 위한 정신건강 지원 정책이 크게 확대됐다. 서울시는 만 19세부터 39세 청년을 대상으로 ‘마음건강 지원사업’을 운영 중이며, ‘청년몽땅정보통’에서 온라인 신청으로 9월 4일부터 11일 내에 무료 신청을 받을 예정이다. 심리 상담이 필요한 대학생들은 이 기회를 활용해 보는 것도 방법이다.

개강 증후군을 이겨내는 데 중요한 것은 ‘본인에 대한 믿음’이다. 김영아 상담심리전문가는 “학생상담센터에서 가장 도움이 되는 말이 무엇인지 설문조사한 결과, ‘잘하고 있어’라는 말이 2년간 1위로 나타났다”며 “지금 가는 길에 대해 고민하고 있다면 이미 잘하고 있는 것이다”고 말했다.

이진호 기자/이윤진 대학생 기자

