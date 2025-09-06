-다양한 통역 현장서 활약하는 대학생 통역사

-비용 절감과 실무 경험, 맞물려 늘어나는 수요

유럽육상연맹 이사회 위원과 송지안 씨(사진=송지안 씨 제공)

부산에서 열린 태국 행사에 통역사로 참석한 이서희 씨(사진=이서희 씨 제공)

통역 중 작성한 메모 (사진=김상래 씨 제공)

“외국인 방문객에게 통역사는 한국이라는 나라의 첫인상이 되기도 하잖아요. 타지에 온 이들의 유일한 입과 귀가 되어주는 게 통역사의 역할이라는 걸 깨달았어요.”지난 5월 27일 경북 구미에서 열린 아시아 육상선수권대회. 45개국에서 1,300명의 선수가 모인 경기장에서 대학생 송지안(21) 씨가 통역을 맡았다. 간호학과에 재학 중인 그는 우연히 부상을 입은 선수와 의료진 사이에서 통역을 하게 된 후 ‘의료 통역사’의 꿈을 키우게 됐다고 말했다.지안 씨뿐만 아니라 많은 대학생이 스포츠 경기, 국제 행사, 기업체 미팅 등 다양한 현장에서 통역사로 활동하고 있다. 한국에는 통역사가 되기 위한 공식 자격증이 없고, 통번역대학원을 거쳐 전문 통역사가 되는 것이 일반적이다. 그러나 대학원 학위나 자격증 없이도 통역 현장으로 향하는 대학생 통역사들이 있다. 현장에서 자신만의 답을 찾아가는 그들의 이야기를 들어봤다.국제 행사 개최뿐만 아니라 국내 기업의 해외 진출, 관광 산업까지 발달하면서 한국에 방문하는 외국인 수가 큰 폭으로 늘고 있다. 국제 교류가 활발해지면서 대학생 통역사가 필요한 현장도 더 많아졌다.국제컨벤션협회(ICCA)가 발표한 국제회의 시장 분석에 따르면, 서울시는 2023년 한 해 동안 124건의 국제회의를 진행해 세계 6위를 기록했다. 한국관광공사 통계에서도 같은 흐름이 이어졌다. 지난해 방한 외국인 관람객은 총 1,637만 명으로 전년 대비 48% 증가했으며, 올해 상반기 누적 방문객은 882만 6,000명으로 지난해 동기 대비 14.6% 늘었다.현장 경험을 쌓기 위해 통역을 시작한 대학생이 가장 많았다. 한국외대 산하 통번역 기구 외대통역협회를 이끄는 회장 심예은(한국외대·3) 씨는 “어릴 적부터 꿈꾸던 통역사의 일을 직접 경험해 보고 싶어 통역을 시작했다”고 말했다.협회에서 3년간 활동한 김현재(한국외대·졸업) 씨는 “태국 배우의 통역을 맡은 적이 있는데, 각자의 나라에서 쓰는 슬랭을 알려주기도 했다. 이처럼 다양한 현장에서 새로운 사람들을 만나 친구처럼 함께할 수 있다는 점이 통역의 큰 매력”이라고 덧붙였다.언어과에 진학해 자연스럽게 통역에 관심을 갖게 되는 경우도 적지 않다. 태국어과에 재학 중인 이서희(한국외대·2) 씨는 “통번역대학원에 특수어과가 개설되어 있지 않아 학부생에게 통역 기회가 주어지는 것 같다. 통역이 필요한 상황에 대비해 대사관 측에서 특수어과 대학생의 연락처를 가지고 있기도 한다”고 말했다. 한국에 구사자가 많지 않은 특수어의 경우 통역 경험이 있는 재학생 비중이 특히 높은 편이다.실무 경험을 쌓거나 진로를 탐색하는 기회로도 유용하지만, 높은 시급도 큰 장점이다. 행사 규모나 언어 종류에 따라 편차가 있으나 현장 통역 일당이 10만 원 정도 책정된다. 전문 통역사보다는 시급이 낮지만, 많은 대학생이 아르바이트하며 받는 최저 임금을 훨씬 웃도는 금액이다.대학생 통역사가 경험하는 현장은 다양하다. 지난 8월 18일, 영어통번역을 전공하는 김상래(한국외대·4) 씨는 경북 김천의 한 식품 공장에서 한영 통역을 맡았다. 프랑스 기계 회사 관계자와 한국 공장 관계자 사이에서 기계 조작법과 안전 관리 방법을 통역하는 일이었다. 위생복을 입고 공장에 들어가 8시간 동안 통역을 이어갔다.늘 어떤 상황이 벌어질지 예측하기 어렵다는 점이 통역 현장의 특징이다. 상래 씨는 “통역 현장은 늘 예측 불가능해서 긴장되지만, 난해한 표현을 쉽게 풀어서 전달했을 때 성취감을 느낀다”며 “공격적으로 말씀하시는 때도 종종 있는데, 날 선 상황에도 말을 순화해서 통역하는 스킬도 늘었다”고 말했다.이처럼 통역 현장에 임할 때는 언어 실력 못지않게 순발력, 의사소통 능력과 같은 ‘소프트 스킬’이 중요하다. 현장 종류에 따라 자주 쓰일 법한 용어를 사전에 정리하고, 중요한 참석자 이름은 정확한 발음으로 익혀두는 것도 필수다. 이러한 역량은 언어 자격증이나 점수만으로 확인하기 어렵다. 이에 결국 현장에서 함께 일하고 신뢰를 쌓고 나면, 계속 통역을 의뢰하는 때도 많다고 전했다.영어통번역학과 전공 수업도 현장에서 도움이 됐다. 매주 다른 주제를 놓고 실시간 통역을 연습하는 ‘통역 실무’ 수업에서 교수진과 학우들의 피드백을 통해 실력을 키웠다. 특히 현장 통역 경험이 풍부한 교수진이 전해준 노트테이킹 방법이나 실무 노하우를 실제 상황에서 유용하게 활용할 수 있었다고 밝혔다.전문 교육을 받지 않은 대학생 통역사의 한계도 있다. 대학생이 가장 많이 맡는 ‘수행 통역’은 특정 인물을 전담해 통역하는 방식으로, 통역 방식 중에는 비교적 낮은 난이도에 속한다. 발화자의 속도를 동시에 따라가며 통역해야 하는 ‘동시통역’은 가장 난이도가 높아 통상 숙련된 전문 통역사들이 맡는다.한국외대 통번역대학원을 졸업한 박혜경 한영 통역사는 “중요한 자리나 돌발 상황에 빠른 대처가 필요할 때는 전문 통역사가 투입된다”며 “대학생 통역사와의 가장 큰 차이는 통역 전문 교육을 받지 않았고, 통역을 직업으로 삼고 일하지는 않는다는 점”에서 온다고 덧붙였다.실제로 통번역대학원 재학생들은 2년 동안 전문 통역사가 되기 위한 전문 교육 과정을 거친다. 졸업 시험 난이도가 높아 한 번에 통과하는 인원이 절반 수준에 불과하다. 이에 더해, 전문 통역사는 보통 1년에 100회 이상의 현장에 나가서 현장 경험을 쌓고 자연스럽게 상황에 대한 대처 능력을 갖춘다. 이처럼 전문 통역사는 오랜 훈련과 경험을 거쳐 현장을 나선다. 하지만 현실적으로 모든 통역 자리에 고비용의 인력을 투입하기는 쉽지 않다.따라서 주최 측이 대학생 통역사를 필요로 하는 가장 큰 이유는 비용 절감이다. 전문 통역사에 비해 낮은 금액에 일을 맡길 수 있기 때문이다. 난이도가 높지 않은 통역을 맡겨야 할 때 대학생 통역사를 고용하고, 중요한 자리에는 전문 통역사를 배치하는 식이다.국제 스포츠 경기에서 통역을 맡았던 송지안 씨는 “현장에 가보니 고위급 인사 통역은 전문 통역사가 전담했고, 대학생에게는 비교적 덜 중요한 업무가 주어졌다”고 설명했다. 하지만 대학생 통역사들은 졸업장이나 경력 없이도 일급을 받고 실무 경험을 쌓을 수 있으니 양측 모두에게 이득이 되는 구조라고 말했다.한편, 빠르게 발전하는 AI 통역 도구에 대해 박혜경 한영 통역사는 “스스로 만족하고 행복할 수 있는 일을 해야 기술과 경쟁할 수 있는 시대”라며 “사람의 소통 능력, 센스가 필요해 AI가 대체하기 어려운 통역 영역이 있으니, 대학생 통역사와 전문 통역사 모두 이러한 부분에서 전문성을 키워가야 한다”고 말했다.이진호 기자/이채원 대학생 기자jinho2323@hankyung.com