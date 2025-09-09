한의학 브랜드 ‘예쁘다한’ 홍희연 대표원장, 패션위크 참석

케이팝데몬헌터스를 계기로 전 세계적으로 K-한의학에 대한 관심이 고조되는 가운데, 글로벌 한의학 브랜드 ‘예쁘다:한(Yeppuda:Han)’의 홍희연 대표원장이 2026 S/S 서울패션위크에 참석해 주목을 받았다.홍희연 대표원장은 이번 패션위크 기간 동안 에트왈(ATTWAL), 뉴웨이브보이즈(NEWWAVEBOYS), 시이안(CEEANN) 등 주요 패션 브랜드의 쇼 현장을 찾으며, K-한의학과 K-패션을 비롯한 글로벌 트렌드의 접점을 활발히 탐색했다.‘예쁘다:한’은 외국인들도 발음하기 쉬운 ‘예쁘다’와 한국 전통의학을 상징하는 ‘한(韓)’을 결합해 탄생한 이름으로, 한국 한의학을 보다 친근하게 접할 수 있도록 기획된 브랜드다. 단순히 의료 서비스에 국한하지 않고, 건강과 뷰티를 아우르는 라이프스타일 전반에 걸쳐 한의학적 가치를 녹여내며 국내외 고객들에게 새로운 경험을 제공하는 것이 특징이다.‘예쁘다:한’은 지난 9월 8일 서울 청담동에 플래그십 의원을 열고 본격적인 서비스를 개시했다. 이번 공간은 한의학적 진료뿐 아니라 웰니스와 뷰티를 아우르는 맞춤형 서비스를 제공하는 거점으로 운영될 예정이다. 또한 10월 말에는 글로벌 비대면 진료 플랫폼 ‘글로우:한(Glow:Han)’을 선보이며 국경과 언어의 한계를 넘어 해외 고객에게도 한국 한의학의 전문성을 전달할 계획이다.현재 청담동 플래그십 스토어에서는 ‘예쁘다:한’의 다양한 제품과 서비스를 직접 체험할 수 있으며, 앞으로는 국내 주요 도시로 서비스 범위를 넓혀갈 계획이다.홍희연 대표원장의 이번 서울패션위크 참석 또한 같은 맥락에서 의미가 크다. 글로벌 트렌드와 문화가 집약되는 패션위크 무대에서 한의학 브랜드 대표가 자리했다는 점은, 한국 전통의학이 더 이상 과거의 유산에 머물지 않고, 현대적 감각과 결합해 세계와 소통할 수 있음을 상징적으로 보여준다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com