도시와 감각, 기술과 창작의 언어 재정의하는 문화 포럼 'FRAME 2025' 부산 개최

예술·디자인·기술이 만나는 새로운 문화 포럼 ‘FRAME 2025’가 오는 9월 23일(화)부터 24일(수)까지 그랜드 조선 부산에서 열린다. 이번 행사는 부산아트위크와 함께 진행된다.FRAME은 도시의 언어와 감각, 기술과 창작의 상호작용을 탐색하는 브랜드형 문화 플랫폼이다. 단순한 지식 교류를 넘어, 감각적 상상과 실천의 토대를 구축하는 것을 목표로 한다. 예술·디자인·기술이 만나는 지점에서 도시문화와 창작환경에 대한 질문을 던지고 새로운 관점을 제시하며, 창작자·전문가·대중이 함께 감각을 공유하는 열린 장을 만들어간다.이번 행사는 총 3개 트랙, 10개 세션으로 구성되어 강연, 대담, 토론 등 다양한 형식을 혼합해 진행된다.첫 번째 트랙인 ‘Spatial Sensing’에서는 “우리는 도시를 이렇게 정의한다”는 주제로 도시를 단순한 공간이 아닌 감각과 경험이 교차하는 무대로 바라보는 새로운 시선을 공유한다. 나건 부산시 총괄 디자이너가 ‘감각의 도시, 디자인의 미래’라는 제목으로 기조연설을 하며, 이어서 그레고리 코박스 스튜디오 코박스 설립자와 함께 디자인과 정책의 관점에서 도시를 바라보는 대담을 진행한다.건축가 유현준은 '공간으로 읽는 대한민국'이라는 주제로 단독 강연을 펼치며, 아르키움 김인철 대표와 박태홍 파트너, 건축집단 MA 유병안 대표가 참여하는 '건축으로 기억되는 도시' 세션에서는 장소성과 건축의 문화적 기억에 대한 깊이 있는 논의가 이어진다.두 번째 트랙 'Future Culture'는 "우리는 기술 이후의 감각을 이렇게 정의한다"는 화두로 AI, 디자인 인텔리전스, 바이오미믹리 등 기술이 만들어내는 새로운 감각과 예술을 조망한다.서울시립대 양민하 교수와 한국예술종합학교 민세희 겸임교수는 ‘AI의 미학, 재현과 지침’을 주제로 공동 발제를 진행한다. 이어 기아 넥스트CMF 디자인 총괄 마릴리아 빌과 최수정 책임연구원이 '디자인 인텔리전스를 이해하다'라는 세션에서 자연에서 배우는 지혜로 미래 문화의 창의적 혁신을 탐구한다.LG전자 마이테이스트컴퍼니 이연택 대표는 '일상에서의 재발견' 세션을 통해 공예에서 퓨처 라이프까지 아우르는 창의적 사고를 소개한다. 두 세션은 홍익대학교 IDAS의 이캐시연주 교수가 모더레이터로 참여한다.마지막 트랙인 'Everyday Creation'에서는 "우리는 일상을 이렇게 정의한다"는 관점으로 삶과 예술이 만나는 지점을 발견한다. 로에베 공예상 국제 커미셔너 조혜영이 '문화 매개자, 창조와 혁신을 향하여'를 주제로 디자인 마이애미 유치 사례까지 아우르는 강연을 진행한다.'테이스트 오브 부산' 시리즈에서는 팔레트 김재훈 셰프, 마테르 김영빈 셰프가 지역 미식 문화의 지속 가능성을, 모모스커피 전주연 공동대표와 시선커뮤니케이션 최윤형 대표가 로컬 브랜드의 성장과 미식의 확장을 논의한다. 이어지는 ‘음악과 도시’ 세션에서는 클래식부산 박민정 대표와 아트컨시어지 이상훈 대표가 공간이 만드는 예술적 경험을 탐구한다. 이 세 가지 세션은 아트디렉터 최인선이 모더레이터로 참여한다.행사는 9월 23일 오전 10시부터 오후 5시까지, 24일 오전 10시부터 오후 6시까지 총 이틀간 진행되며, 첫째날 오후에는 연사와 관객이 함께하는 네트워킹 세션도 마련된다.한편 이번 행사는 같은 기간 ‘부산아트위크 Fall Edition’이 동시 진행된다. 9월 13일(토)부터 30일(화)까지 약 2주간 계속되는 부산아트위크는 ‘ART × CITY × CINEMA’를 키워드로 부산 전역의 갤러리, 미술관, 영화의전당, 도모헌, F1963, 현대모터스튜디오 등을 연결하는 대규모 문화 네트워크를 구축한다.FRAME 2025 관계자는 “서울이 아트페어로 가을 시즌을 열었다면, 부산은 이번 ‘FRAME 2025’와 ‘부산아트위크’로 도시 전체를 하나의 아트 플랫폼으로 확장시키며, 예술·영화·디자인이 어우러진 새로운 문화 경험을 선사한다”며, “FRAME 2025와 부산아트위크가 동시 진행되면서 부산은 9월 한 달 동안 예술, 영화, 디자인을 아우르는 융합형 문화 도시로서의 정체성을 확고히 하게 되며, 아시아 문화 허브로의 도약을 위한 중요한 발판을 마련할 것으로 기대된다”고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com