멘트리, 지란재팬 투자 유치... 일본 진출 지원 파트너십 강화

해외 진출 전문 지원 기업 멘트리 주식회사(대표 이상아)는 지란재팬(대표 장세홍)으로 부터 전략적 투자를 유치했다고 밝혔다.지란재팬은 일본으로 진출하려는 한국 스타트업을 돕는 커뮤니티 'Japan to Global'을 운영하며, 스타트업 대상 스터디 및 네트워킹 활동을 전개하고 있다. 멘트리는 이번 협력을 통해 일본 시장에서 발돋움하려는 기업들에게 실질적인 실행력과 경험을 제공한다는 방침이다.멘트리는 해외에서 새로운 도전을 하는 개인과 기업이 현지에서 안정적으로 자리잡을 수 있도록 지원하는 회사다. 15개국 이상, 128명 이상의 글로벌 멘토 네트워크를 보유하고 있으며, 이 중 절반 이상은 10년 이상의 경험을 가진 각 분야의 전문가들이다.대표적으로 온라인 멘토링(커리어 멘토링), 비즈니스 멘토링(하나의 기업에 여러 멘토가 다각적인 관점에서 멘토링을 지원하는 1:N 멘토링, 니즈에 맞는 멘토와 밀착 멘토링을 하는 1:1 멘토링, 여러 멘토들에게 릴레이 형식으로 멘토링을 받는 릴레이 멘토링), 세미나(커리어 세미나, 비즈니스 세미나), 기업의 초기 시장 안착을 돕는 실무형 프로그램인 ‘멘트리 부스터’ 등이 있다.특히 멘트리는 기업의 초기 시장 안착을 돕는 실무형 프로그램 '멘트리 부스터'를 지난 4월부터 운영하기 시작했다. 현지에서 직접 성과를 만들어낸 시니어 전문가들이 참여해 Go-to-Market 전략, 초기 테스트 마케팅, 서비스 그로스 해킹 실무 지원, 영업 및 조직 운영 등 단순한 어드바이징이 아닌 실제로 실무를 지원한다.멘트리 부스터는 시니어 인재 확보가 어려워 문제 정의 및 의사 결정에 어려움을 겪는 일본 진출 기업들에게 '시간과 비용 절감', 실전 중심의 실행', '마케팅·영업·조직을 아우르는 운영' 등 차별화된 장점을 갖고 있다.실제 지란재팬이 투자한 뮤즈라이브의 쿼블은 멘트리 부스터를 통해 시장 조사 → 전략 수립 → 우선순위 결정 → 실행까지 전 과정을 빠르고 효율적으로 진행하고 있다. 그 결과 고효율 광고 성과를 입증했으며, 일본 시장 진출에 필수적인 B2B 전략을 성공적으로 수립하고 신속하게 그로스 해킹을 진행중이다.다른 협력사 스케터랩이 운영하는 제타 역시 멘트리 부스터를 통해 일본 시장에 성공적으로 안착했으며, 불과 2개월 만에 동종 업계를 압도하는 마케팅 성과를 달성하는 등 유의미한 결과물을 만들어내고 있다.이상아 멘트리 대표는 "10년 이상의 경험을 가진 현지 전문가들이 최적화된 팀으로 직접 프로젝트를 리드하기 때문에, 시행착오를 줄이고 핵심 과제에 집중할 수 있다"며 "빠른 의사결정과 문제 해결 능력을 기반으로 일본 시장에서 성공적인 안착을 돕고 있다"고 말했다.또한 "이번 지란재팬과의 협업은 일본 시장 진출을 희망하는 더 많은 기업들에게 실질적인 성장 기회를 제공하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 파트너들과 함께 글로벌 시장에서 도전하는 기업들의 든든한 파트너가 되겠다"고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com