와디즈, '실속·프리미엄·건강' 담은 '추석 창고' 오픈

와디즈는 올해 추석 선물 트렌드로 '실속·프리미엄·건강'을 10일 발표했다.와디즈 '가을풍년창고' 기획전 데이터를 분석한 결과 △합리적 가격 △웰니스 중심 상품 △특별한 프리미엄 경험을 추구하는 소비 흐름이 뚜렷하게 나타났다고 설명했다.와디즈는 오는 17일까지 푸드, 뷰티, 테크 등 다양한 분야에서 추석 선물 테마의 프로젝트를 선보인다. 특히 '얼리버드' 혜택을 통해 선물을 미리 준비하려는 실속 소비자들의 호응을 얻고 있다.카테고리별 펀딩 금액 기준은 뷰티(30%)가 가장 높았고, 이어 푸드(28%), 테크·가전(13%)순으로 나타났다.뷰티 카테고리에서는 가정용 뷰티 디바이스가 펀딩 금액의 74%로 가장 높은 비중을 기록했다.대표적으로 '샤랩스'는 주사바늘 없이 성분을 피부 깊숙이 전달하는 뷰티 디바이스를 와디즈 단독 구성으로 선보였다. 얼리버드 혜택으로 정상가의 절반 가격으로 제공하며 '합리적 프리미엄'을 원하는 서포터들의 선택을 받았다.푸드 카테고리에서는 웰니스 식품이 57%로 가장 높은 비중을 차지했다. 특히 프리미엄 한방식품이 두각을 나타냈다. 120년근 산삼 DNA를 기반으로 배양한 '백년 산삼배양근'은 오픈 3일 만에 펀딩 금액 3억 원을 돌파했으며, 한약사가 개발한 '산수유샷'도 3천만 원 이상을 달성했다.테크·가전 부문에서는 'AI 스마트링'이 주목받고 있다. 반지 하나로 개인 건강 데이터를 실시간으로 모니터링할 수 있는 제품으로, 12일 오픈 예정인 펀딩에 이미 사전 알림 신청자만 8천 명이 넘어섰다. 이는 웰니스를 중시하는 소비자들의 수요가 반영된 결과다.와디즈 관계자는 "명절 소비가 실속과 프리미엄으로 양분되는 현상은 경기 상황과 맞물려 더욱 뚜렷해지고 있다"며 "와디즈는 이러한 변화 속에서 메이커의 제품 경쟁력을 높이고, 서포터에게는 차별화된 선물 경험을 제공하겠다"고 말했다.