본작, 글로벌 팁스 선정⋯AI 향기 큐레이션 플랫폼 개발 본격화

프랑스 헤리티지 기반 프래그런스 브랜드 ‘셀바티코(Selvatico)’를 운영하는 본작(대표 배형진)이 중소벤처기업부가 주관하는 글로벌 팁스 프로그램에 선정됐다고 10일 밝혔다.글로벌 팁스 연구개발(R&D) 부문은 국내 유망 스타트업의 해외 진출 기반 강화를 위한 연구개발을 지원하는 프로그램이다. 본작은 인공지능(AI) 향기 큐레이션 플랫폼 개발을 통해 향기 커머스 기술을 고도화하는 연구 과제의 혁신성과 수행 역량을 인정받아 이번 지원 대상으로 선정됐다.본작이 추진하는 AI 향기 큐레이션 플랫폼은 글로벌 조향 기업 로베르테(Robertet)와 프랑스 문화유산 장인과의 협업으로 수집한 약 5000건의 향 성분 및 향료 데이터를 구조화하고, 고도화된 AI 알고리즘을 통해 개인 맞춤형 향을 추천하는 것이 특징이다. 프랑스 로베르테 연구진과 공동 프로젝트로 진행되며 국내는 물론 글로벌 시장에서도 통용 가능한 향기 커머스 기술 표준을 마련할 계획이다.본작은 이번 선정으로 향후 3년간 최대 12억 원의 연구개발 자금을 지원받게 되며 이를 기반으로 AI 향기 큐레이션 플랫폼 과제를 본격 수행해 글로벌 향기 커머스 전문 기업으로서 경쟁력을 강화할 예정이다.배형진 본작 대표는 “이번 글로벌 팁스 선정은 글로벌 확장성과 기술 혁신 가능성을 인정받은 성과”라며 “향수 브랜드를 넘어 글로벌 향기 데이터 커뮤니티 기업으로 도약해 럭셔리•뷰티 시장에서 혁신을 주도하겠다”고 말했다.한편, 셀바티코는 지난해 7월 비유럽권 브랜드 최초로 로베르테의 투자 자회사인 빌라블루(Villa Blu)로부터 전략적 투자를 유치했으며 올해 1월에는 유진자산운용, 아주IB투자, 퓨처플레이 등 국내 주요 투자사로부터 25억원 규모의 프리 시리즈A 투자 유치를 성공적으로 마무리했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com