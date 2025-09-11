서울사이버평생교육원(서사평), 2025년 2학기 10월 정규 개강반 대모집

서울사이버평생교육원(서사평)이 2025년 2학기 10월 정규 개강반 수강생을 모집한다고 밝혔다.이번 10월 정규 개강반은 사회복지사 2급, 보육교사 2급, 평생교육사 2급, 경영학사 등 다양한 자격증 및 학위 취득을 위한 교육 과정으로 구성되어 있다. 더불어10월 정규 개강을 맞아 친구 추천 이벤트도 진행 중이다.서울사이버평생교육원(서사평) 10월 정규 개강반은 온라인 강의를 통해 이론 과목을 이수하여 학점은행제를 통한 자격증 및 학위 취득으로 자격증 발급과 학위를 동시에 인정받을 수 있다.서울사이버평생교육원(서사평)은 국가평생교육진흥원 평가인정을 받은 학점은행제 정규 교육기관이다. 사회복지사·보육교사·평생교육사 등 다양한 자격 과정을 온라인으로 제공하며 1:1 학습 설계, pc 및 모바일 학습 시스템을 지원한다. 특히 카카오톡 간편 인증 로그인 기능을 도입해 학습자가 보다 쉽게 접속·수강할 수 있도록 했다.서울사이버평생교육원(서사평) 관계자는 "서사평은 성인 학습자 누구나 경력 개발과 새로운 도전을 실현할 수 있도록 지원하는 대표 온라인 평생교육원으로 다양한 자격증 및 학위 취득이 가능하다"며 "계속해서 국가 자격증 및 학위를 위한 평생 학습 과정과 다양한 전문 역량 개발을 위한 교육 프로그램을 확대해 나갈 예정"이라고 밝혔다.서울사이버평생교육원(서사평) 학습과 관련한 자세한 사항은 서사평 공식 홈페이지 및 유선문의 또는 방문 상담을 통해 확인가능하다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com