플릿 이심, 추석맞이 프로모션 진행... '최대 17% 혜택+아웃백 경품'

글로벌 eSIM 서비스 플릿 이심(flit eSIM)은 2025년 추석 황금연휴를 맞아 전 세계 데이터 플랜 전 품목을 대상으로 최대 17% 혜택을 제공하는 특별 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 이번 프로모션은 장거리·가족 여행객은 물론, 해외 체류가 잦은 고객들이 보다 합리적으로 통신 서비스를 이용할 수 있도록 마련됐다.올해 추석은 단 하루의 연차 사용으로 최장 10일간 이어지면서 장거리 해외여행 수요가 크게 늘고 있다. 이에 따라 플릿은 전 플랜 10% 기본 할인, 복수 구매 시 최대 5% 추가 할인, 결제 금액의 2% 포인트 적립을 제공해 고객이 최대 17%까지 혜택을 받을 수 있도록 했다.또한 공식 인스타그램에서 진행되는 초대코드 이벤트를 통해 참여 고객에게 추첨으로 아웃백 10만원 상품권을 증정한다. 추천인은 500포인트를, 신규 가입자는 5천원 쿠폰을 받을 수 있어 포인트와 쿠폰을 함께 적용하면 더욱 저렴하게 eSIM을 이용할 수 있다.플릿은 최근 승무원·지상직 등 해외 통신 수요가 많은 직군을 위한 항공인 전용 ‘스카이크루’ 플랜을 출시하며 직무 맞춤형 서비스로도 주목을 받고 있다.플릿 관계자는 "해외여행객이 어디서든 안정적으로 연결되고, 연휴 이후에는 가족·친구와 함께 일상 속 여유를 즐길 수 있도록 이번 혜택을 마련했다"며 "앞으로도 고객 맞춤형 eSIM 서비스를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com