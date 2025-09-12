문화도시 홍보관 전경(여의도공원 문화의마당)

(오른쪽부터) 이건왕 영등포문화재단 대표이사, 안병구 밀양시장, 최호권 전국문화도시협의회 의장(영등포구청장),김영수 문화체육관광부 차관, 조규일 진주시장, 정광렬 지역문화진흥원장

영등포문화재단(대표이사 이건왕)은 ‘2025 문화도시 박람회’(이하 박람회)가 9월 4일(목)부터 7일(일)까지 4일간 2만여 명의 시민과 문화예술 관계자가 방문한 가운데 성황리에 마무리되었다고 밝혔다.문화체육관광부, 전국문화도시협의회가 주관하고, 영등포구, 영등포문화재단 문화도시센터, 지역문화진흥원이 주관한 이번 박람회는, 서울시 유일의 법정 문화도시 영등포구(구청장 최호권)에서 전국 37개 문화도시가 참여한 가운데 서울 여의도공원 문화의마당, 더현대서울 등 영등포 일대에서 개최되었다.5일(금)에 진행된 개막식과 주요 행사에는 △전국문화도시협의회 최호권 의장과 △문화체육관광부 김영수 차관 △문화체육관광위원회 정연욱 국회의원 △밀양시 안병구 시장 △진주시 조규일 시장 △지역문화진흥원 정광렬 원장 △전국문화도시 대표이사 및 임원 △서울권자치구문화재단연합회 소속 재단 대표이사 등 정부와 지역관계자, 문화계 주요 인사들이 참석해 현장을 둘러보고 참가자들을 격려했다.‘다름으로 가꾸어 가는 뜰’을 주제로 한 이번 박람회는 각 도시가 지닌 고유한 문화적 특색과 정책을 전시·체험 콘텐츠로 풀어내며 주목받았다.여의도공원 문화의마당 마련된 대형 에어돔에서 운영된 ‘문화도시 홍보관’에서는 37개 문화도시가 각자 문화자원과 특화사업을 소개했다. 더현대서울에서는 ‘문화도시 정책 홍보관’을 운영하며, 문화라는 씨앗이 자라 함께 가꾸어 가는 뜰을 만들어 가는 체험형 전시 구성을 선보여 문화도시 정책을 시민이 쉽게 이해하고 체험할 수 있었다.박람회 기간 동안 다채로운 프로그램도 방문객을 맞이했다. 여의도에 위치한 콘래드서울에서는 호텔 객실을 활용하여 예술가 10인의 시선을 담은 전시 ‘My Art Collection’과 영등포 일상공간을 예술로 재해석한 ‘도시에 머무는 곳, HIDDEN GUEST’가 진행됐다. 영등포 아트스퀘어에서는 디자인캠프 아카이브 전시 ‘알로록 달로록’을 진행했다.또한, 문래창작촌과 대림중앙시장을 배경으로 한 로컬투어 프로그램 ‘문래 아트카드 플레이’, ‘레시피는 지도 위에 있다’ 등도 사전 신청이 조기마감하면서 큰 인기를 끌었다. 특히 ‘영등포 문화복덕방 주간’은 영등포 전역의 22개 민간문화공간에서 재즈 공연, 사진 클래스, 공예 체험 등 시민이 일상에서 문화를 경험할 수 있는 프로그램을 제공했다.이건왕 영등포문화재단 대표이사는 “이번 박람회는 전국 문화도시의 ‘다른’ 매력이 ‘특별하게’ 어우러진 교류의 장이자, 시민들이 문화도시의 미래를 함께 그리는 소중한 시간이 되었다. 박람회에 방문해주신 모든 시민과 관계자 여러분께 진심으로 감사드린다”고 말했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com