판티니 에디찌오네, 국내 판매 200만 병 돌파 기념 이벤트

프리미엄 와인수입사 (주)와이넬은 대표 브랜드 판티니의 국내 누적 판매량 200만 병 돌파를 기념해, 오는 9월 15일부터 11월 30일까지 ‘에디찌오네 만나GO 선물 받GO 여행 가GO’ 이벤트를 진행한다고 밝혔다.이번 행사는 베스트셀러 와인 ‘에디찌오네’를 꾸준히 사랑해준 소비자들에게 감사의 마음을 전하고, 특별한 경험을 선사하기 위해 기획됐다.행사 기간 전국 주요 와인샵과 레스토랑 등에서 에디찌오네를 구매한 고객을 대상으로 추첨을 통해 ▲최대 200만 원 상당의 여행 상품권 ▲CJ푸드빌 기프트카드 ▲전자식 와인 쿨러 ▲자페라노 글라스 등 경품 기회를 제공한다. 또한, 이벤트에 참여한 모든 구매 고객에게는 CU 편의점 모바일 상품권을 랜덤 100% 지급한다.본 이벤트는 에디찌오네 와인 병에 부착된 QR코드를 통해 응모할 수 있다. 이벤트 응모 시 CU 편의점 모바일 상품권이 즉시 지급되며, 동시에 자동으로 경품 이벤트에 응모된다. 경품 당첨자는 12월 초 개별 발표될 예정이다.(주)와이넬 관계자는 "판티니 에디찌오네가 국내에서 200만 병 이상 판매될 수 있었던 것은 소비자분들의 꾸준한 사랑 덕분"이라며 "앞으로도 우수한 품질의 와인을 선보이는 것은 물론, 소비자들과 함께 즐길 수 있는 다양한 이벤트를 지속적으로 마련해 나가겠다"고 말했다.한편, 에디찌오네는 이탈리아 토착 품종 5가지를 절묘하게 블렌딩한 판티니 그룹의 대표작으로, 세계 유수의 와인 평론가들에게 꾸준히 호평을 받아왔다. 특히 루카 마로니(Luca Maroni)로부터 2014년부터 2024년까지 11년 연속 만점을 받았으며, 최근 열린 코리아와인챌린지 2025에서도 골드 메달을 수상했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com