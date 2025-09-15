구름 운영 수도권ICT 인공지능 심화과정 수료생, 2025 블레이버스 해커톤 최우수상 수상

구름(goorm, 대표 류성태)이 운영하는 2025 ICT이노베이션스퀘어 디지털신기술 교육 사업의 인공지능 심화과정 수료생들로 구성된 ‘하이라이트’팀이 2025 블레이버스 MVP개발 해커톤 시즌2에서 최우수상을 수상했다.ICT이노베이션스퀘어 디지털신기술 교육사업(이하 ICT)은 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관하여 수도권과 전국 4대 권역(충청권, 동북권, 동남권, 호남권)에 걸쳐 인공지능(AI) 및 소프트웨어(SW) 인재 양성하는 사업으로 구름은 수도권과 호남권에서 디지털 신기술 교육을 운영하고 있다.특히 수도권ICT 교육은 디지털 분야 네트워크 및 디지털 인재 양성 노하우를 보유한 한국정보통신진흥협회(KAIT) 주관으로 AI·SW 분야의 최신 트렌드를 반영한 교육을 제공하고 있다.구름이 운영하는 수도권ICT 인공지능 심화 과정은 단순한 이론 교육이 아니라 프로젝트 기반 실습 중심 교육으로 설계되어, 참가자들이 실제 산업 현장에서 요구되는 문제 해결 능력과 개발 역량을 기를 수 있도록 지원하고 있다.2025 수도권ICT 인공지능 심화 2기 수료생들이 주축으로 구성된 하이라이트팀(팀장 이주혜, 팀원 박강원, 류미란, 이수영, 탁찬홍, 이승윤, 전우선)은 버려지는 자원을 경매 방식으로 재거래해 자원 선순환을 촉진시키는 가치플랫폼 ‘나팔’을 기획, 개발하여 최우수상을 수상했다.2025 블레이버스 MVP 개발 해커톤 시즌2는 강동구 청년해냄센터 주최, 블레이버스 주관으로 프로덕트 매니저, UI/UX 디자인, 개발 직군의 참가자들이 팀을 구성해 10일간 집중 협업을 통해 웹/앱 MVP를 구현하고 사업화 가능성을 평가받는 대회로, 2025년 8월 14일부터 8월 23일간 개최됐다.최우수상을 수상한 하이라이트팀의 이주혜 수료생은 “구름의 수도권 ICT 인공지능 심화과정을 통해 현장에서 요구되는 문제 해결 역량과 협업 능력을 체득할 수 있었다. 이번 해커톤 수상은 그간의 학습과 노력이 결실을 맺은 값진 성과라 생각한다. 함께 성장한 팀원들과 세심히 지도해주신 교육진께 깊은 감사의 말씀을 드린다”고 수상 소감을 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com