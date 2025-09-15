인벡터, 2025 반기 XBRL 정정공시 0건 기록

인벡터(대표 배규태)가 올해 반기 XBRL 공시에서 도입 기업 전원이 단 한 건의 정정 요구도 받지 않는 ‘정정공시 0건’ 성과를 달성했다고 8일 발표했다. 이는 국내 상장사 공시 시장에서 기술 기반 솔루션의 신뢰성을 입증한 사례로 평가된다.이번 성과가 더욱 주목받는 이유는 과거 회계법인 용역을 통해 정정공시를 경험했던 기업들마저 인벡터 도입 후에는 완벽한 공시 마감을 완료했다는 점이다. 이는 기존 수작업이나 외부 용역 방식의 한계를 명확히 보여주는 결과로 해석된다.인벡터의 핵심 경쟁력은 단순한 자동화 툴 제공에 그치지 않고, 실제 공시 담당자의 실무 데이터를 학습한 맞춤형 솔루션을 제공한다는 점에 있다. 이를 통해 기존 수작업 방식 대비 안정성과 정확성을 동시에 확보했다는 평가를 받고 있다. 특히 Excel 기반의 태깅 솔루션으로 고객사가 직접 작성할 수 있는 환경을 구축하여, 외부 의존도를 크게 낮췄다.업무 효율성 개선 효과도 눈에 띈다. 기존에는 수작업으로 수백 개 주석을 태깅하고 검증하는 데 평균 수 주가 소요됐으나, 인벡터의 자동화된 태깅과 검증 기능을 통해 수 시간에서 수 일 내로 마감이 가능해졌다. 이는 공시 담당자들의 업무 부담을 획기적으로 줄이는 동시에 정확도까지 높인 혁신적 결과다.배규태 인벡터 대표는 "정정공시 0건 달성은 단순한 성과가 아니라 공시 담당자 입장에서 가장 중요한 신뢰 지표"라고 강조했다. 그는 또한 "현재 매달 수천 명이 방문하는 XBRL 주석 조회 서비스를 한 단계 더 확장할 계획"이라고 밝혔다.현재 인벡터는 올해 반기 기준 두 자릿수 이상의 상장사가 활용하고 있으며, 빠르게 고객층을 확대하고 있다. 특히 5,000억 원 미만 중소·중견 상장사를 중심으로 확산되고 있던 초기와 달리, 올해 하반기에는 대형 제조업, 바이오, 반도체 업종 기업들까지 신규 고객군으로 확보하며 사업 영역을 확장하고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com