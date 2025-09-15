맞춤복 올림픽 '세계주문양복연맹총회' 15~19일 부산서 개최

전세계 맞춤양복인의 대축제인 제40차 세계주문양복연맹총회 (The 40th Congress of World Federation of Master Tailors, WFMT)가 2025년 9월 15일(월)부터 19일(금)까지 5일간 부산 롯데호텔에서 40개국 500명이 참석하는 가운데 '변화와 지속가능성'을 주제로 열린다.이번 총회는 (사)한국맞춤양복협회(회장 배주식) 주관, 중소벤처기업부, 고용노동부, 부산광역시, 소상공인연합회, 소상공인시장진흥공단, 한국관광공사 등 관계 기관들이 후원한다.특히 이번 총회에서는 세계 맞춤복 산업의 현재와 미래를 조망할 수 있는 다양한 프로그램이 펼쳐진다. 국제 패션쇼(International Fashion Show), 국내패션쇼, 국제재단대회(International Master Cutting Contest), 국제기술세미나(International Technical Seminar), 소상공인 기능경진대회, 명장 작품전시회 등을 진행하며, 부산을 찾는 해외 참가자들은 세계 각국의 맞춤복 기술을 공유하고, 최신 패션 트렌드를 선보인다.세계주문양복연맹총회 관계자는"부산은 국내 제2의 도시이자 세계적인 해양·무역·패션산업의 중심지로, 다양한 국제행사와 MICE(국제회의·전시·이벤트) 산업의 허브로 자리 잡아왔다"며"이번 총회를 통해 부산은 글로벌 패션·봉제 산업의 교류 거점으로서 위상을 한층 강화할 것으로 기대된다"고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com