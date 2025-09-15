박해성(바킹독) 멘토가 프로젝트 수업에서 학생 원고를 살피며 1:1 멘토링을 진행하고 있다.

서울웹툰아카데미가 2026학년도 1차 신입생 모집을 개시한다고 밝혔다.2020년 개원해 6년 차를 맞이한 서울웹툰아카데미는 기존 대학교육의 이론 중심 한계를 극복하고자 웹툰업계 현장 전문가들이 직접 설립한 특화 교육기관이다. 현장형 커리큘럼을 바탕으로 2년 6학기제 집중 교육과정을 운영하고 있다.서울웹툰아카데미만의 차별화된 커리큘럼의 핵심은 '프로젝트 수업'이다. 창의성이 핵심인 분야는 현장에서 활동하는 전문가의 일대일 멘토링을 기반으로 한 프로젝트 교육이 효과적이다. 서울웹툰아카데미는 전 학기에 주 6시간의 프로젝트 수업이 배치되어 있으며 현역 웹툰 작가들이 학생 개별 작품에 세밀한 1:1 코칭을 제공한다.이에 프로젝트 수업은 풍부한 연재 이력과 교육 역량을 겸비한 웹툰작가들로 구성돼있다. '닥터 프로스트'의 이종범, '허니 블러드'의 이나래 작가를 비롯해 '내 남자친구는 상남자' 맛스타, '야화첩' 변덕, 'Ho!' 억수씨, '일진의 크기' 이주명, '천치전능' 송래현 작가 등이 서울웹툰아카데미의 주요 프로젝트 멘토로 활동 중이다. 올해는 여기에 '내 ID는 강남미인' 기맹기, '구름의 이동속도' 김이랑, '도태교실' 황준호, '1을 줄게' 김계란, '제페토' 연제원 작가 등이 새롭게 멘토진에 합류하며 장르별 전문성이 더욱 강화됐다.2년으로 구성된 교육과정이지만 서울웹툰아카데미 졸업생들의 업계 진출 성과는 눈에 띈다. 네이버웹툰을 통해 최근 독자들과 만나고 있는 '위탁가족!', '오늘만 사는 기사', '대단한 빈센트' 등의 작품들이 모두 서울웹툰아카데미 출신 작가들의 손에서 탄생했다. 이 외에도 '닥터, 조선가다', '귀령', '캐스니어 비망록', '장기연애', '큐피드를 죽였다' 등의 작품들이 카카오페이지, 리디, 시리즈, 봄툰을 비롯한 다양한 플랫폼에서 연재 중이다. 재담, 문피아, 소미미디어, 지니어스스튜디오, 제이큐코믹스 등의 주요 플랫폼 및 제작사에서 근무하는 졸업생들도 지속적으로 늘어나고 있다.서울웹툰아카데미는 전문적인 웹툰 교육 노하우를 바탕으로 교육 영역을 다각도로 확장해 나가고 있다. 올해 3월에는 온라인 학습 플랫폼 콜로소에서 SWA 온라인 강좌를 런칭해 큰 호응을 얻고 있다. 또한 서울시 운영 교육 프로그램 '상상비즈아카데미'에서 웹툰 교육 커리큘럼을 담당해 진행하고, 한국콘텐츠진흥원 주관 ‘2025 콘텐츠 창의인재 동반사업’의 플랫폼 기관으로 선정되어 페이지 만화 멘토링 또한 담당 중이다.또 일본 기업을 대상으로 웹툰 제작 교육 연수 프로그램이 운영 중이며 프랑스 명문 아트스쿨 오토그라프(Autograf)와의 교환학생 프로그램도 성공적으로 진행되었다. 미국, 일본의 여러 예술교육기관과도 지속적인 교류 협의가 진행되고 있어 글로벌 웹툰 교육 허브로서의 입지를 넓혀가고 있다.2026학년도 서울웹툰아카데미 신입생 1차 모집은 9월 15일부터 접수 가능하다. 고등학교 졸업자 또는 2026년 졸업 예정자를 대상으로 하며, 포트폴리오 심사와 실기시험을 통해 선발한다. 상세한 입학 정보와 접수 방법은 서울웹툰아카데미 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com