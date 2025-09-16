에어로겔 갭패드 토치 실험 사진

2025 연세대학교 에스큐브 입주 기업 (주)에이피아이티(APIT Inc., 대표 박형호)는 초단열성, 초경량성, 난연성 및 높은 가용온도를 동시 구현할 수 있는 초고성능 에어로겔 단열 소재의 개발에 박차를 가하고 있다고 밝혔다.'에어로겔'이란 고체 상태의 물질로 겔에서 액체 대신 기체로 채워져 있는 형태의 소재를 의미한다. 이미 에어로겔 소재에 대한 기술개발은 여러 국가와 기업에서 진행되고 있으며, 에어로겔 응용 기술은 친환경과 효율성을 무기로 건축, 중화학, 에너지, 우주항공 분야에 적용되고 있으며 자동차 내부 부품 또는 배터리까지 적용이 검토 중이다.(주)에이피아이티는 각 산업계의 니즈를 반영하며 초고성능 에어로겔 단열 소재 개발에 속도를 올리고 있다. 주요 제품으로는 △에어로겔 파우더 ‘에어로겔 플러스(Aerogel+)’ △에어로겔 단열도료 ‘에어로가드(AeroGuard)’ △에어로겔 단열부품 ‘에어로겔 단열 패드/테이프/페이퍼/블랭킷(AeroGuard Heat Saver/Tape/Paper/Blanket)’ 등이 있다.에어로겔 플러스는 초다공성 실리카 파우더 소재로, 높은 단열성을 구현하기 위한 높은 기공률(98% 이상)과 미세/균질한 입자 크기(1~10마이크로미터)를 가지고 있다.에어로겔 단열도료인 에어로가드는 무기 및 유기기반의 에어로겔 단열도료로 제조되며, 유기기반 에어로겔 단열도료는 0.040 W/m·K의 열전도를 나타내며 글로벌 기업들 속에서도 기술 경쟁력을 보이고 있다.고온에서의 안정성 극대화를 위해 무기소재의 우수한 재료특성을 활용하는 무기기반 고온용 에어로겔 단열도료의 시작품 개발을 완료하고, 양산화를 목표로 대량 생산기술 개발을 진행 중이다.에어로겔 단열 패드/테이프/페이퍼/블랭킷은 도료 코팅을 적용하기 어려운 대형 생산시설이나 운송 시설 및 건축물 등에 적용하는 고효율의 단열시트다. 고온에도 적용할 수 있으며, 열전지나 이차전지 등 미래 성장형 에너지 시스템에 핵심소재로 자리매김할 수 있는 차세대 제품이다.(주)에이피아이티는 에어로겔 전문 연구개발기관인 에어로겔소재연구센터와의 MOU를 체결한 이후 높은 기술 수준과 신뢰성 있는 공동연구를 수행하며 기술 고도화와 상용화를 추진 중이다. 이를 바탕으로 14개 기관이 컨소시엄으로 수행 중인 산업통상자원부 소재부품기술개발사업에 참여, 전기자동차 배터리에 적용 가능한 단열패드의 부품화기술도 개발 중이다.업체 관계자는 "자사가 보유한 단열기술의 사업화로 유력 시장을 우선 공략하고, 이후 해외시장에 진출하여 고객과 수요처를 개발할 것"이라며, "타 기업과 공동기술협약을 통한 공동 발전을 추구하며 재원 확보, 고객 유치 및 수요처 개발에도 밀접한 관련을 갖고 협력적 네트워킹을 구축할 것"이라고 전했다.한편 (주)에이피아이티는 교원창업기업으로 박사과정 대학원생들이 공동창업자로 참여 중이다. 대학원생들은 기업부설연구소 연구소장, 연구개발팀장, 품질관리팀장 등을 맡아 연구 개발과 산업화를 체계적이고 효율적으로 진행하고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com