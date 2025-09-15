창업자들을 위한 OpenAI 행사에서 글로벌 AI 전망과 API 활용 전략 집중 논의

SBVA는 지난 12일 서울 코사이어티 성수에서 열린 OpenAI ‘파운더 데이 서울(Founder Day Seoul)’에 참여해 글로벌 AI 생태계의 미래와 스타트업의 AI 기술 적용 전략에 대한 대담을 진행했다고 15일 밝혔다.‘파운더 데이 서울’은 OpenAI가 국내 스타트업 창업자들과 직접 교류하며 실질적인 협력 방안을 모색하기 위해 마련한 행사로, 창업자와 스타트업 관계자 80여 명이 참석했다.행사에서는 이준표 SBVA 대표와 브래드 라이트캡(Brad Lightcap) OpenAI 최고운영책임자(COO)가 파이어사이드 챗(Fireside Chat)을 통해 ▲글로벌 AI 생태계의 진화 방향 ▲스타트업의 API·모델 활용 사례 ▲국내 AI 시장의 도전 과제 등을 논의했다.브래드 라이트캡 COO는 “AI는 전 산업에 걸쳐 혁신의 기반으로 빠르게 자리 잡고 있다”며 “OpenAI 코리아 오피스를 연 이후, 저희는 더 많은 한국 스타트업들이 OpenAI의 도구를 활용해 대담한 아이디어를 혁신적인 결과물로 전 세계 시장에 내놓을 수 있도록 돕고자 한다”고 밝혔다.이준표 대표는 “스타트업과 OpenAI의 협력은 국내 AI 생태계 성장에 가속도를 붙일 것”이라며 “SBVA 역시 한국 스타트업들이 글로벌 무대에서 주도적 역할을 할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.두 연사는 대담 이후 청중과 질의응답을 이어가며 국내 스타트업이 직면한 실제 고민에 대한 솔직한 의견을 공유하고, 한국 AI 생태계 발전 방안을 집중적으로 논의하며 현장의 호응을 얻었다.한편, SBVA는 세계적인 테크 기업들과 전략적 파트너십을 구축하며 국내 기업의 해외 진출을 지원해 왔다. 앞으로도 이러한 글로벌 네트워크를 적극 활용해 국내 스타트업이 새로운 시장 기회를 발굴하고, 세계 무대에서 경쟁력을 높일 수 있도록 지속적으로 뒷받침할 계획이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com