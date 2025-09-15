[제2서울핀테크랩 스타트업 CEO] 애플리케이션을 통해 온라인 환전 서비스를 제공하는 ‘커런시유나이티드’

윤민성 커런시유나이티드 대표



환전 수수료도 거래 수수료도 없는 비대면 환전 거래 서비스 ‘큐닛’ 개발

호가창을 도입하여 사용자 각자가 원하는 매매기준율로 거래가 가능해

윤민성 대표(49)가 2022년 8월에 설립한 커런시유나이티드는 애플리케이션을 통해 온라인 환전 서비스를 제공하는 스타트업이다.“유학 중인 가족에게 매번 송금할 때마다 더 나은 환전 수수료와 우대 쿠폰을 찾기 위해 시간 낭비를 한 경험이 있었습니다. 이런 불필요한 시간과 비용 낭비를 막기 위해 20여년이 넘는 소프트웨어 개발 경력을 살려 ‘큐닛’이라는 플랫폼을 개발하였습니다. 커런시유나이티드는 이런 불합리한 문제를 해결하고자 하는 비전 하나로 뭉친 팀입니다.”큐닛은 환전 수수료도 거래 수수료도 없는 비대면 환전 거래 서비스다. 큐닛이 타 서비스와 명확하게 다른 점은 바로 호가 거래가 가능하다는 점이다. 은행에서 혹은 타 환전 서비스에서 경험할 수 있는 환전은 그 시점에 제시되는 매매 기준율로 거래하느냐 마느냐를 결정하는 것에서 멈춘다. 하지만 큐닛은 주식과 유사한 경험을 주는 호가창을 도입하여 사용자 각자가 원하는 매매 기준율로 거래를 할 수 있다는 부분에서 경쟁력을 가진다.“쉽게 말하자면 환전 거래에서의 주도권을 공급자가 아닌 수요자에게 넘겨줬다고 표현할 수 있습니다. 이 호가 시스템 덕분에 직관적인 환테크가 가능하게 되어서 여행이나 유학 등 목적성 환전 시장을 넘어 환차익을 노린 투자형 환전 거래가 활발하게 이뤄지고 있습니다.”커런시유나이티드는 올해 안에 10억원 이상의 펀드레이징을 계획하고 있다. 성장하는 데 도움을 줄 수 있는 투자사를 열심히 찾아서 설득할 예정이다.윤 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “누구나 공감할 만한 개인적인 환전 경험에서 불편한 점을 몸소 느꼈고, 이런 불편한 점을 해결하기 위해 직접 창업을 하게 되었습니다. 초기 자금은 마이너스 통장을 통해 마련하였고, 스스로 해보자는 각오로 시작했습니다. 예비·초기창업패키지 심사를 통과하지 못하면 가능성이 없는 아이템이라 여겼습니다. 그래서 정부 지원사업을 통해 아이디어를 증명하고자 끊임없이 도전했습니다.”창업 후 윤 대표는 “기존의 기득권, 금융권이 변화하는 환전 시장에 대해 공감하고 같이 업무를 진행하도록 설득할 수 있었던 부분에 기여하게 되어 자부심을 가지고 있다”며 “고객들과 함께하는 큐닛이 이런 선한 영향력을 주고 있을 때 보람을 느낀다”고 말했다.커런시유나이티드는 튼튼한 기술력으로 고객의 편의를 최우선하는 개발자 6명, 고객과 소통하며 가치를 전하는 마케터 1명, 서비스의 방향을 세심하게 설계하는 기획자 1명이 한 팀을 이루어 함께 일하고 있다.또한, JP모건과 모건스탠리에서 26년간 쌓은 금융 전문성을 바탕으로 고객에게 신뢰를 드리는 CFO, 카카오와 밸류맵에서 브랜드 전략을 이끌며 고객 경험을 다듬어온 CBO가 함께하며 보다 나은 서비스를 위해 최선을 다하고 있다.앞으로의 계획에 대해 윤 대표는 “고객에게 돌아가야 할 이익을 온전히 나눌 것”이라며 “모두에게 도움이 되는 신뢰받는 서비스를 만들어 가겠다”고 말했다. 덧붙여 “고객데이터를 기반한 새로운 먹거리 창출을 하는 것이 목표”라고 말했다.커런시유나이티드는 아이템의 경쟁력을 바탕으로 제2서울핀테크랩 입주기업에 뽑혔다. 서울핀테크랩은 서울시의 핀테크 스타트업 지원시설로 여의도(서울핀테크랩)와 마포(제2서울핀테크랩)에 2개소를 운영하고 있다. 핀테크와 블록체인 분야 초기 스타트업을 지원하며 한번 입주하면 최대 3년간 머무를 수 있다. 서울핀테크랩은 대기업 협력, 마케팅, 투자유치 등의 지원을 스타트업들에 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com