[인천테크노파크 2025년 인천 라이징스타 선정기업] 자율비행 드론 촬영 서비스 ‘오카’를 운영하는 기업 ‘토네디오’

김태희 토네디오 대표



셀프로 드론 촬영을 할 수 있도록 도와주는 서비스 개발

처음 사용하는 사람도 누구나 쉽게 이용할 수 있어

토네디오는 자율비행 드론 촬영 서비스 ‘오카’를 운영하는 기업이다. 김태희 대표(29)가 2025년 3월에 설립했다.오카는 여행지에서 누구나 쉽고 편리하게 스스로 드론 촬영을 할 수 있도록 도와주는 서비스다. 웹사이트에서 촬영 장소랑 컨셉을 골라서 예약하고 시간에 맞춰 대여소에서 드론을 픽업한 뒤, 촬영 장소로 가서 앱으로 촬영하는 방식이다.금액은 2시간 대여 기준으로 4만원이고 이동 시간 등을 제외하면 실제 촬영 시간은 1시간 내외다. 1일~4일 정도 장기로 대여해서 여러 스팟을 돌며 촬영할 수 있는 패키지 상품도 출시할 계획이다.김 대표는 “오카의 경쟁력은 처음 사용하는 사람도 누구나 쉽게 이용할 수 있다는 점”이라고 말했다.“자율비행 드론 촬영이라는 게 대중들에게 낯선 개념인데 2분도 안 되는 가이드 영상만 보면 누구나 다 사용법을 충분히 익힐 수 있을 만큼 쉽게 만들었다고 자부하고 있습니다. 그리고 촬영 전문 크리에이터들이 자율비행 촬영 구도와 경로 등을 기획하고 연출에 참여해서 마치 전문가가 촬영해 주는 것과 같은 고퀄리티의 드론 영상들을 촬영할 수 있습니다. 인스타그램에서 실제 고객들이 오카로 촬영한 영상들을 편집해서 올려준 멋진 영상들을 볼 수 있습니다.”오카는 인스타그램 광고로 마케팅을 진행하고 있다. “촬영 및 여행 분야 인플루언서들과 협업해서 홍보 영상들을 업로드하고 있습니다. 서비스 자체가 촬영 서비스인만큼 고객들이 오카로 촬영한 영상을 대부분 SNS에 업로드해주기 때문에 고객이 다시 새로운 고객을 모으는 선순환 구조가 만들어질 것으로 기대하고 있습니다. 여행사들과의 제휴를 통한 판로 개척에도 노력을 기울이고 있고 OTA 플랫폼이나 어딩과 같은 채널링 서비스를 통해서도 판매하려고 준비중입니다. 5월에는 탭엔젤파트너스로부터 투자를 유치했으며, 탭엔젤파트너스로부터 추천을 받아 팁스 선정되는 것을 목표로 하고 있습니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “드론 촬영에 대한 관심도가 높아지고 있는 데 반해 가볍게 촬영해 볼 수 있는 서비스가 없다는 생각이 들었습니다. 학생 때부터 창업에 대한 의지가 강했고 좋은 사업 아이템이라고 생각이 들어 창업하게 되었습니다. 처음엔 공동창업자와 함께 회사 다니며 모아놨던 돈으로 개발하다가 작년 말 탭엔젤파트너스 추천으로 프리팁스에 선정되어 5000만원 지원금을 받아 사업화할 수 있는 자금을 마련했고, 투자까지 이어지게 되었습니다.”창업 후 김 대표는 “4월 서비스를 오픈해서 시험적으로 무료로 운영을 해보고 있는데 고객들이 와서 즐거워하는 모습을 보면 정말 보람차다”며 “혼자 또는 연인, 아이들, 강아지와 함께 촬영하며 즐겁게 사용하는 걸 보면서 하나의 추억을 만들어드린 것 같아 뿌듯하다”고 말했다.토네디오는 김 대표와 CTO 이자 공동창업자 둘이 운영하고 있다. “저와 CTO는 서울대학교 조선해양공학과 동기이고 졸업 후에 함께 스타트업에서 AI 연구원으로 근무하다가 이번 창업을 위해 함께 퇴사했습니다. 최근 촬영 및 여행 분야 크리에이터가 팀에 합류하기로 했습니다. 팀에 부족했던 촬영 분야의 경험과 마케팅 역량을 채워줄 것으로 기대하고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “드론 촬영뿐만 아니라 로봇 개와 같은 지상 촬영 장비도 개발하여 로봇을 활용한 스냅 촬영 서비스도 제공할 것”이라며 “의상 대여와 편집 스튜디오 운영, 포토북 제작까지 스냅 촬영의 전 과정을 아우르는 통합 서비스를 구축하고자 한다. 목표는 단순한 결과물 제공을 넘어서 촬영하는 과정 자체가 하나의 즐거운 추억이 될 수 있는 새로운 촬영 놀이 문화를 만드는 것”이라고 말했다.토네디오는 아이템을 인정받아 인천테크노파크 인천 라이징스타에 선정됐다. 인천 라이징스타는 해외 진출 가능성을 보유한 유망 디지털 혁신기업을 발굴해 국내외 액셀러레이터(AC)와의 연계를 통한 맞춤형 지원을 제공하는 프로그램이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com