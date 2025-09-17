초기 핀테크 기업 성장 전방위 지원, 2026년 제2서울핀테크랩 신규 입주기업 모집

- 이달 15일부터 10월 24일까지 유망 핀테크 기업 25개사 내외 신규모집

- 창업 3년이내 입주기업, 창업 7년 이내 멤버십 기업 등 핀테크 기술 보유한 기업 모집

- 입주기업 사무공간 제공, 투자 연계 및 글로벌 진출 지원 확대

국내 유일의 초기 핀테크 스타트업 창업지원시설인 ‘제2서울핀테크랩’은 2026년 입주 및 멤버십 기업 25개사 내외를 오는 10월 24일(금)까지 모집한다고 밝혔다.제2서울핀테크랩은 2023년 1월 마포구 도화동에 개관한 초기 핀테크 스타트업을 육성하는 기관이다. 체계적인 맞춤형 보육 및 프로그램 운영을 통해 유망 기술을 보유한 기업의 시장 진출을 지원해왔다. 이번 공고에서도 역량있는 초기 핀테크 스타트업을 발굴하여 글로벌 진출 및 기업의 성장을 뒷받침할 계획이다.이번 모집은 독립형 사무공간을 지원하는 '입주기업'과 비지정석인 핫데스크(hot desk)형 좌석을 제공하는 '멤버십기업' 으로 구분되며, 입주 계약은 1년마다 연장평가를 거쳐 최대 3년(멤버십 기업은 최대 2년)간 입주할 수 있다.선정된 기업에는 사무공간 지원과 함께 △맞춤형 멘토링 △역량 강화 교육 △금융 규제개선 지원 △해외진출 지원 △입주기업 홍보 △글로벌 전시회 참가 등 다각적인 초기 핀테크 맞춤형 프로그램을 제공하며, 운영사의 투자 검토를 통한 직접 투자와 민간 투자 주도형 기술창업 투자 프로그램인 팁스(TIPS, Tech Incubator Program for Startup)를 연계 지원한다.특히, 초기 핀테크 기업의 원활한 자금 조달을 위해 핀테크 혁신 펀드 운용사와 연계한 △정기 IR DAY △데모데이 개최와 함께 △해외 현지 데모데이 △싱가포르 핀테크 페스티벌 참가 등을 통해 글로벌 판로개척 및 투자유치 등을 전폭적으로 지원할 예정이다.신청 대상은 핀테크 산업으로 인정하는 서비스 영역이 60% 이상인 기업으로, 입주기업의 경우 창업 3년 이내 및 누적 투자 유치 20억 원 이하인 핀테크 기업, 멤버십 기업 분야는 창업 7년 이내 핀테크·블록체인 기업이다.선정절차는 1차 서면평가와 2차 대면평가를 거쳐 11월 14일(금) 최종 선정기업 발표할 계획이며, 입주는 내년 1월부터 진행될 예정이다. 자세한 내용 확인 및 접수는 제2서울핀테크랩 홈페이지에서 확인할 수 있다.제2서울핀테크랩 센터장은 “제2서울핀테크랩은 단순히 사무공간을 제공하는 것이 아니라, 창업 초기 기업이 안정적으로 자리잡고 투자와 해외 진출까지 이어갈 수 있도록 돕는 성장플랫폼”이라며 “유망 혁신 금융기술을 보유한 핀테크 스타트업들의 많은참여를 바란다”고 전했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com