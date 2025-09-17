대구대학교 경관 (사진=대구대학교.)

명지대학교 수학과, 철학과 모집 단위가 폐지된 모습 (사진=명지대학교.)

‘오고 싶어서’, ‘배우고 싶어서’ 기초·순수학문을 찾은 사람들

“그래도 왜 하냐고요?”… “꼭 필요하니까요.”

계열별 취업률 현황 (출처=KESS 교육통계서비스)

조 교수가 말하는 기초·순수학문의 필요

질문: 기초·순수학문을 수학하는 사람으로서 자랑스러움을 느꼈던 순간에 대해 얘기해주세요.

대학의 의미는 줄곧 사회의 필요에 따라 달라졌다. 신의 진리를 탐구하는 장에서 계몽의 현장으로, 국가 성장의 수단에서 취업을 위한 스펙이 되기까지 대학의 의미는 사회적으로 구성됐다. 그럼에도 이 모든 순간에 대학이 유지했던 역할이 있다면, 그것은 바로 ‘학문의 장’일 것이다. 하지만 2025년, 학문의 기초가 될 기초·순수학문 관련 학과들은 점차 사라지고 있다. 올해 명지대학교는 수학과와 철학과의 모집 단위를 폐지했다. 이어 대구대학교는 사회학과를 폐과했다.사람들은 여전히 저마다의 의문을 가지고, 이를 해소하기 위해 대학을 찾는다. 그것이 취업이고 자신의 이익이나 편익인 시대가 되었음에도 여전히 학문에 대한 애정을 찾아 대학을 오는 사람들이 있다. 이들의 ‘왜’를 묻고 ‘어떻게’를 파고드는 태도가 바로 지금 우리가 누리는 수많은 지식의 토대가 됐다. 취업과 스펙으로서의 대학이 강조되는 오늘날, ‘파고듦’의 태도와 학문에 대한 사랑을 가진 기초·순수학문의 수학자들을 만났다.기초·순수학문은 자연과학 계열의 물리학과, 화학과, 수학과나 인문 계열의 철학과 사학, 사회과학 계열의 사회학과 등 해당 학문 계열의 기본이 되는 학문을 의미한다. 흔히 ‘취업에 유리하다’는 공학계열이나, 상경 계열 등 실용·융합 학문과는 그 성격이 다르다. 따라서 학문 자체로는 당장의 이익이나 직업을 보장하기 힘든 부분이 존재한다. 그럼에도 이 학문을 택한 사람들은, 공통으로 자신의 흥미나 학문에 관한 관심으로 해당 학과에 자연스레 진학했다.조준석(가명) 물리학과 교수는 “고등학생일 때 순수학문에 관심이 많았다”며 “실제 생활과 밀접하다고 생각한 물리학은 모든 학문의 기초가 되는 학문이라 생각해 물리학을 택했다”고 전했다. 이어 신은화 제주대학교 철학과 교수는 “고등학생 시절 윤리 과목에 가진 큰 관심 때문이었다”고 밝혔다.기초·순수학문의 학생들 또한 마찬가지였다. 이영지(동국대 사회학·2) 씨는 “종교 단체 속에서 목격한 수많은 부조리와 약자에 대한 폭력을 보고 든 의문을 사회학자의 저서를 보고 해소했다”며 “사회학은 내게 세상을 설명할 수 있는 언어를 준 학문이었다”고 회상했다. 김도윤(경상국립대 철학·2) 씨는 “친한 친구가 급성 백혈병에 걸리며 죽음에 대해 생각하게 됐다”며 “철학을 통해 지난 시대의 깨달음을 배우고, 마주할 질문들에 더 현명하게 대처하고 싶었다”고 답했다.대학가에서 기초·순수학문이 외면받는 이유는 명확하다. ‘취업이 어렵다’, ‘돈이 안 된다’는 것이다. 실제로 여러 대학이 내놓은 다수의 ‘취업 통계 자료’에 따르면, 취업률에 가시적인 차이가 있다.이에 대해 이정빈 경희대학교 사학과 교수는 “상대적으로 취업이 어렵고, 학문 연구를 지원받기 어려운 때도 있으나 학문적 노력과 성취를 도외시하고 수익성만을 미덕으로 여겨 인문학 분야의 전공 선택을 만류한다면 이는 큰 문제”라고 지적했다.이어 그는 “사람이 사람답게 살기 위해서는 인문학의 사유가 필요하다”며 “세계 각지에서 벌어진 참혹한 전쟁, 나와 다른 사람에 대한 온갖 혐오와 증오, 인류 문명의 존립을 위협하는 생태환경의 위기는 인문학의 사유를 외면하고 오도한 데서 비롯했다고 생각한다”고 전했다.학생들 역시 비슷한 현실을 체감하고 있었다. 이 씨는 “생산성과 효율을 절대 가치로 여기는 사회에서 기초학문을 택하는 일은 무모하다고 여겨진다”며 “슬프지만 당연한 현실”이라고 말했다. 다만 그는 “그 당연함이라는 물결에 균열을 내는 것이 사회학을 공부하는 일인 것 같다”며 그 의미를 전했다.오승리(동국대 사학·4)씨는 “순수학문은 단순히 결과를 좇기보다, 그 이면의 현상에 대해 사유하고 탐구하는 학문이라는 점에서 여전히 깊은 가치를 지닌다”며 “사회가 발전할수록 가장 본질적인 질문을 던지는 순수학문이 다시 주목받을 것이라 믿는다”고 말했다.사회의 본질을 바라보는 눈은 기초학문을 통해 훈련된다. 조 교수는 “직업 간 사회적 보상의 격차가 매우 큰 지금, 유능한 인재들이 한쪽으로만 몰리는 건 위험하다”며 “사회에는 사회적인 합의에 관해 연구하고 논쟁할 사람도, 기술과 자본에 대해 평가할 수 있는 사람들도 필요하다”고 경고했다.또한 신 교수는 “철학은 합리적이고 비판적인 사고, 자유롭고 개방적인 관점, 자기 객관화와 자기성찰 등의 역량을 성장시키는 데에 유익한 학문”이라며 “인공지능 시대 과학기술의 활용에서 필수적으로 요청되는 역량을 채워줄 수 있다”고 덧붙였다.기초·순수학문을 전공하는 이들이 가장 자주 받는 질문은 ‘그래서 이걸 해서 뭐가 되냐’는 것이다. 하지만 이들이 느낀 효능과 결과, 자부심은 이런 질문을 무력하게 만든다.신 교수는 “철학을 공부한 학생들이 타 전공 수업에서 더 유연하게 사고하고, 논리적으로 말할 수 있다는 이야기를 들을 때 가장 보람을 느낀다”고 말했다. 철학 텍스트를 읽고 분석하는 훈련이 결국은 어떤 학문에서든 기초 체력을 길러준다는 것이다. 그는 “철학은 사람을 근본부터 성장시키는 학문”이라 덧붙였다.이 씨는 “내가 포용할 수 있는 사람의 범위가 넓어졌을 때, 이 공부를 하고 있다는 사실이 자랑스러웠다”고 회상했다. 이어 김 씨는 “철학을 공부하며 얻은 가장 큰 변화는 삶의 가장 근본적인 질문을 통해 스스로 답을 찾는 태도를 갖게 된 점”이라며 “흔들리지 않는 사유의 습관이 생긴 것 자체가 내게 자존감과 뿌듯함을 줬다”고 말했다. 오 씨는 “사학을 배우며 과거의 선택과 결과를 통해 현재 마주한 문제를 바라보고 삶에 적용할 수 있었다”며 “살아있는 지식인 역사를 통해 현재를 더 깊이 이해할 수 있을 때 전공자로서 큰 자부심을 느낀다”고 답했다.조 교수는 “물리학은 인간의 사고 체계를 업그레이드하는 오라클이라고 생각한다”며 “황우석 사태나 LK-99 사태처럼, 과학기술에 대한 냉정한 평가가 필요한 순간에 기초과학자들이 사회적 낭비를 줄일 수 있었던 점이 자랑스럽다”고 말했다. 비판과 검토, 의심을 멈추지 않는 태도가 사회 전체에 실질적으로 기여한다는 것이다.학문은 결국 사람의 일이다. 숫자나 그래프로는 미진해 보이지만, 누군가는 사회를 사유하고, 분석하고, 말할 힘을 키웠으며 학문의 기반을 세웠다. 그것이 기초학문이 지닌 의미다. 당장의 결과는 보이지 않을 수 있으나, 사회에 필요한 것을 쥐여준다.사라지는 것은 학문 자체가 아니다. 다만 우리가 그것을 바라보는 시선일 뿐이다. 신 교수는 “‘돈 안 되는 학문’, ‘취업에 쓸모없는 학문’이라는 세간의 말에 주눅들지 말기를 바란다”며 “인간적이고 가치 있는 삶을 위해서 반드시 필요한 학문이 있다”고 전했다. 오늘도 누군가는 묻고, 누군가는 답을 찾아간다. 여전히 바뀌질 않을 대학의 역할 안에서 말이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com[권구봉 대학생 기자]