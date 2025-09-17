"올해 연애할 수 있을까?"···챗 지피티로 사주보는 청년들

에브리타임 챗 지피티 사주 반응 글 캡처화면

이제 챗 지피티는 우리에게 더 이상 낯선 존재가 아니다. 정보 검색, 고민 상담은 물론이고 사주 풀이까지 챗 지피티를 활용하는 것이 새로운 트렌드로 떠오르고 있다.방송통신위원회가 발표한 ‘2024년 지능정보사회 이용자 패널조사‘에 따르면 국민 4명 중 1명은 챗지피티와 같은 생성형 인공지능을 사용해 본 경험이 있는 것으로 나타났다. 전체 응답자의 24%가 생성형 AI 사용 경험이 있다고 답했으며, 이는 전년도 12.3%에서 두 배 가까이 증가한 수치다.유료 구독 경험자는 7.0%로, 지난해 0.9%보다 크게 늘었다. 이는 꾸준히 사용하는 유저층이 확대되고 있음을 보여준다. 이처럼 AI 활용이 일상화되며 AI를 자기소개서 작성이나 연애 상담은 물론, 사주 풀이와 운세 보기 등에 활용하는 모습도 늘고 있다.평소 고민이 있을 때면 사주 집을 방문하다 이제는 챗 지피티로 사주를 본다는 서미화 씨 (가명,50)는 “굳이 내가 시간을 따로 빼서 방문하지 않아도 된다는 게 가장 큰 장점”이라며, “처음엔 재미로 한번 봤다가 사주 집에 가서 보는 것과 차이가 없는 것 같아 이젠 고민이 생길 때마다 보고 있다“고 밝혔다.또 "사주를 직접 가서 보면 시간제한이 있어 질문 개수의 한계가 있는데 챗 지피티는 물어보고 싶은 걸 계속 물어볼 수 있어서 좋다"고 말했다.김준수 씨 (가명,21) 역시 챗 지피티 사주를 애용하는 대학생이다. 김 씨는 "사주를 보려고 할 때 어디서 봐야 할지 알아보는 게 제일 귀찮았는데, 챗 지피티는 그런 과정이 없어서 편하다"며, "답이 빨리 나오고, 돈이 들지 않는다는 것도 장점"이라고 했다.실제로 생년월일을 입력하고 챗 지피티에게 풀이를 부탁하니 기본적인 사주 명식부터 카테고리별 운세도 자세히 풀어준다.또 타 사주앱들이 대부분 정해진 형식으로만 풀이해주고 질문은 할 수 없었던 반면, 챗GPT는 즉시 질문할 수 있다.하지만 단점도 있다. 서 씨는 "사주집에 방문할 때는 사주풀이와 동시에 고민을 털어놓고 싶어 가는 것인데, AI는 감정적 교류가 힘들다 보니 실제로 사람과 대화하는 것처럼 이해와 공감이 없어서 아쉬웠다“고 지적했다.김 씨 역시 "기본적인 것을 자주 틀리고 말을 잘 바꾼다"며, "한번은 4월에 이동수가 있다고 했는데 이미 그 시점은 4월이 지난 때였다"며 "그런 게 반복되다 보니 중요한 의사결정은 맡기면 안 되겠다고 생각했다"고 밝혔다.입력한 생년월일과 다른 명식을 제시하기도 했으며, 답변에 이전 대화 내용을 인용해 그럴듯하게 보이게 하는 경우도 있었다.사주타로 전문가 한창미 씨 “사주는 해석자의 관점과 주관적인 철학이 깊게 작용하는 학문인데, AI는 이러한 주관적 해석 체계를 갖추지 못했기 때문에 정확도가 떨어질 수 있다”고 지적했다.또 “AI가 제공하는 풀이의 기반이 되는 기초 이론 자체가 잘못 적용되는 경우도 종종 있다”며, “십성이나 오행 구조의 해석은 단순히 용어를 나열하는 게 아니라 흐름과 맥락을 이해해야 하는 영역인데, 아직은 이러한 이해 기반의 해석에는 도달하지 못하고 있다는 점이 가장 큰 한계”라고 했다.하지만 “Ai를 상담 시 활용하기도 한다”면서 “명식의 구조나 대운의 흐름을 간단히 정리하는 데 활용하거나, 특정 시기에 발생할 수 있는 상황들을 스토리텔링 형태로 풀어보는 연습에 사용한다”고 전했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com[김서진 대학생 기자]