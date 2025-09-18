AI가 3분 만에 쇼핑몰을 만들어준다?

아임웹, ‘AI 쇼핑몰 빌더’ 출시… 이커머스 진입장벽 더 낮춘다

아임웹은 AI를 통해 누구나 쉽게 쇼핑몰이나 홈페이지를 만들 수 있는 ‘AI 쇼핑몰 빌더’ 기능을 정식 출시했다고 18일 밝혔다.AI 쇼핑몰 빌더는 원하는 컨셉을 텍스트로 입력하면, AI가 약 3분 만에 기본 디자인의 쇼핑몰 사이트를 자동으로 구성해준다. 복잡한 개발 지식 없이도 간편하게 자체 온라인 쇼핑몰을 시작할 수 있도록 진입장벽을 낮추는 데 주력한 기능이다.예를 들어, ‘귀여운 감성의 아동복 쇼핑몰, 메인 컬러는 주황색’처럼 원하는 컨셉을 입력하고, 참고할 만한 웹사이트 URL을 함께 넣으면 AI가 그에 맞는 사이트를 자동 생성한다. 생성된 사이트는 PC·모바일에 최적화된 상태로 제공되며, 사이트 게시 이후 아임웹 ‘디자인 모드’를 이용하면 레이아웃과 디자인도 언제든 쉽게 수정할 수 있다.AI로 생성한 사이트가 아임웹의 전반적인 운영 인프라와 자연스럽게 연결된다는 점이 큰 강점이다. 상품 등록, 결제, 주문 관리, 배송 연동, CRM 마케팅까지 모두 아임웹 안에서 가능하기 때문에, 초보 사업자도 쇼핑몰 운영과 관리를 원스톱으로 진행할 수 있다.이 기능은 지난 9월 초 클로즈 베타 출시 직후, 1주일 만에 약 1만 건의 생성 요청을 받기도 했다.이수모 아임웹 대표는 “기술 장벽 없이 누구나 시작할 수 있어야, 이커머스 시장의 다양성과 창의성도 함께 성장할 수 있다”며, “앞으로도 더 많은 사업자들이 온라인에서 더 쉽게 쇼핑몰을 시작하고 지속 가능하게 성장할 수 있도록, 다양한 AI 기반 기능을 순차적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com