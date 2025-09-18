바이오던스, NCT 도영 전속 모델 발탁

글뷰티 브랜드 바이오던스(Biodance)는 NCT 도영을 새로운 전속 모델로 발탁했다고 17일 밝혔다.K-뷰티의 글로벌 확산을 이끄는 대표 브랜드로 자리매김하고 있는 바이오던스는 새로운 모델로 도영을 발탁한데 대해 단순한 협업이 아닌 브랜드와 아티스트가 실제로 맺어온 인연에서 출발한 진정성 있는 연결고리를 모델 선정의 이유로 설명했다.도영은 과거 NCT 자체 컨텐츠를 통해 본인이 촬영 전날 실제로 사용한 제품으로 바이오던스의 히어로 제품인 리얼 딥 마스크를 소개하며 "3시간 팩", "투명해지는 팩"이라며 자세한 설명과 함께 제품을 언급했고, 이 장면은 팬들 사이에서 큰 화제가 되며 ‘도영의 애정템’으로 자리 잡았다.바이오던스 관계자는 "도영은 아티스트로서 음악, 연기, 예능 등 다양한 분야에서 꾸준히 성장하며 보여준 성실함과 진정성이 브랜드가 추구하는 가치와 깊이 맞닿아 있다"며 "브랜드 철학을 가장 잘 보여줄 수 있는 최적의 모델이라고 판단했다"고 전했다.바이오던스의 베스트셀러 제품인 ‘리얼 딥 마스크’는 누적 판매량 1억 장을 돌파했다. 이어 포어 퍼펙팅 콜라겐 펩타이드 세럼과 크림 등으로 라인업을 강화하고 있으며, 스킨케어와 클렌징 제품군까지 확장해 소비자 선택의 폭을 넓히고 있다. 국내에서는 올리브영 중심 유통 채널을 확대하고, 해외에서는 세포라, 부츠, 왓슨스, 라쿠텐, 엣코스메 등 글로벌 유통망을 다각화하고 있다.앞으로 바이오던스는 도영과 함께 뛰어난 제품력은 물론, 내면과 외면의 고유한 아름다움이라는 핵심 가치 ‘GLOW’를 전파하는 다양한 브랜딩 활동을 전개할 계획이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com