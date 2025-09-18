[인천테크노파크 2025년 인천 라이징스타 선정기업] 슬립테크 기반 수면 케어 디바이스 개발 및 판매하는 ‘허니아이티’

손병건 허니아이티 대표



극저주파(ELF)를 활용해 사용자의 뇌파와 동기화하여 숙면을 유도

차별화된 접근과 안전성은 Znie의 핵심 경쟁력으로 꼽혀

허니아이티는 슬립테크 기반 수면 케어 디바이스 개발 및 판매하는 기업이다. 손병건 대표(50)가 2015년 8월에 설립했다.허니아이티는 혁신적인 기술을 활용해 사용자의 숙면을 돕는 수면 케어 솔루션을 개발하고 있다. 대표 브랜드 ‘Znie’를 통해 차별화된 수면 경험을 제공하며, 국내외 시장에서 주목받고 있다.대표 브랜드 Znie는 2020년 수면 제품 상용화 R&D 지원 사업 선정을 계기로 개발된 수면 케어 디바이스다. Znie는 극저주파(ELF, Extremely Low Frequency)를 활용해 사용자의 뇌파와 동기화하여 숙면을 유도한다. 수면 방해를 최소화하는 데 초점을 맞췄으며, 2025년 런칭 예정인 신제품은 전문 작곡가와 협업한 핑크노이즈를 20분간 재생해 입면 속도를 높이고, 8시간 수면 주기에 맞춰 ELF를 자동 조절하는 기능을 추가해 더욱 고도화했다.“Znie는 기존 슬립테크 제품과 달리 수면 데이터를 단순히 측정하거나 앱에 의존하는 대신, 사용자의 수면에 직접 관여해 숙면을 유도합니다. 웨어러블이나 부착형 디바이스가 주는 불편함을 없애 일상에서 자연스럽게 사용할 수 있습니다. 극저주파를 사용해 어린이와 반려동물에게도 안전합니다. 이러한 차별화된 접근과 안전성은 Znie의 핵심 경쟁력입니다.”Znie는 크라우드 펀딩 플랫폼을 통해 성공적으로 런칭하며 초기 시장을 개척했다. 킥스타터, 캠프파이어, 그린펀딩, ZecZec 등 글로벌 크라우드 펀딩 플랫폼을 통해 바이어 네트워크를 구축했으며, 2025년에도 이들 플랫폼을 활용한 신제품 런칭을 계획 중이다. 또한, 온라인 마케팅과 파트너십을 통해 국내외 유통 채널을 확대하고 있다.“지금까지 자기 자본과 기술보증기금을 통해 사업을 운영해 왔으나, 코로나19 이후 투자 유치의 필요성을 느끼게 되었습니다. 2025년에는 인천테크노파크의 ‘2025 라이징 스타’ 프로그램을 시작으로 적극적인 투자 유치를 추진할 계획입니다. 이를 통해 기술 개발과 글로벌 시장 진출을 가속하고자 합니다.”손 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “이전 직장에서 기술 영업, 개발, 구매, 양산, A/S 등 다양한 업무를 경험하며 쌓은 노하우와 인맥이 창업의 밑거름이 되었습니다. 창업 자금은 퇴직금, 그리고 기술보증기금의 지원을 통해 마련했습니다. 이러한 자원을 바탕으로 2015년 허니아이티를 설립하게 되었습니다.”창업 후 손 대표는 “초기에는 많은 시행착오가 있었지만 개발과 생산을 마친 제품이 수출 컨테이너에 실리는 모습을 보며 큰 보람을 느꼈다”며 “Znie가 사용자들의 수면 질 향상에 기여하고 있다는 피드백을 받을 때 창업의 가치를 실감한다”고 말했다.“코로나 이후로 간소화된 조직구성이지만 효율적이고 유기적으로 움직이고 있다고 생각합니다. 대표인 저를 포함해 R&D, 디자인, 마케팅, 운영 등 각 분야의 전문가로 구성되어 있으며 외부 협력 파트너와 함께 제품 개발 및 시장 확대를 추진하고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 손 대표는 “Znie에 AI 기술을 접목해 사용자의 수면 상태를 실시간으로 모니터링하고 개인 맞춤형 수면 케어 솔루션을 제공하는 디바이스 개발이 목표”라며 “이를 통해 글로벌 슬립테크 시장에서 선도적인 브랜드로 자리 잡고 더 많은 사용자의 수면 건강을 책임지는 기업이 되고자 한다”고 말했다.허니아이티는 아이템을 인정받아 인천테크노파크 인천 라이징스타에 선정됐다. 인천 라이징스타는 해외 진출 가능성을 보유한 유망 디지털 혁신기업을 발굴해 국내외 액셀러레이터(AC)와의 연계를 통한 맞춤형 지원을 제공하는 프로그램이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com