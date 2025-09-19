YCGG, 유트랜스퍼와 손잡고 여행사 해외 결제 혁신 앞장

야놀자클라우드고글로벌코리아가 해외 송금 전문 핀테크 기업 유트랜스퍼와 협력해 국내 여행사들의 해외 결제 부담을 줄이는 데 앞장선다.양사는 해외 송금 건당 수수료를 5천 원으로 고정하고, 불투명한 환율 우대율 대신 기준 환율을 실시간 적용하는 새로운 해외 결제 솔루션을 선보인다. 이를 통해 여행사와 고객 모두가 신뢰할 수 있는 합리적인 비용 구조를 경험할 수 있게 됐다.여행사들은 일반적으로 해외 호텔 및 항공 상품 결제를 위해 은행 송금 혹은 해외 전자지급결제대행(PG) 기반의 서비스를 주로 이용해 왔다. 이 과정에서 통화 변환 수수료로 인해 추가 비용이 발생하고, 환율 우대율 역시 기준환율보다 높게 적용돼 실질적인 혜택이 적었다.이번에 양사가 선보인 솔루션을 이용하면, 여행사는 사전에 인지한 고정 수수료로 비용을 산정해 기존 송금 방식 대비 최대 90% 이상 비용 절감 효과를 기대할 수 있다. 특히, 고글로벌트래블 홈페이지 내 제휴 문의를 통해 간단히 신청할 수 있어, 접근성 또한 뛰어나다.이와 함께 YCGG와 유트랜스퍼는 더 많은 여행사가 직접 혜택을 체감할 수 있도록 연말까지 첫 송금 수수료를 전액 무료로 제공한다. 나아가 내년 여행 성수기에도 첫 송금 수수료 무료 프로모션을 이어가, 업계 전반의 비용 절감에 기여할 계획이다.김민우 YCGG 대표는 "국내 여행사들이 글로벌 OTA와 경쟁하려면 단순한 결제 수단을 넘어, 수익성을 지켜주는 구조적 솔루션이 필요하다"며 "이번 협력은 파트너사들의 마진을 보호하고 여행객들에게 더 합리적인 가격의 서비스를 제공하는 중요한 전환점이 될 것"이라고 강조했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com