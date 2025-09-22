[제2서울핀테크랩 스타트업 CEO] 신재생 에너지 토큰증권과 AI 증권신고서 스마트 에디터를 개발하는 ‘하이카이브’

이재범 하이카이브 대표



한국동서발전, 금융기관 및 하이카이브와의 3자 공동 사업 협약

금융규제 샌드박스 제도의 위탁테스트를 통과하여, 정식 제도권에 진입

하이카이브는 신재생 에너지를 활용한 토큰증권과 AI 기술 기반의 증권신고서 스마트 에디터를 개발하는 스타트업이다. 이재범 대표(52)가 2021년 12월에 설립했다.이 대표는 “하이카이브는 블록체인 및 AI 기술을 차세대 금융 프론트 혁신에 접목하여 금융 거래의 효율성을 극대화하고, ESG 투자자 보호를 강화함으로써 지속 가능하고 신뢰할 수 있는 디지털 금융 생태계를 선도한다”고 소개했다.하이카이브는 블록체인 기술과 신재생 에너지 프로젝트를 결합한 토큰증권(Token Securities) 을 통해 지속 가능한 금융 생태계를 구축하고 있다. 특히, 한국동서발전, 금융기관 및 하이카이브와의 3자 공동 사업 협약을 통해 사업을 진행하고 있다.“하이카이브의 WonLET(원렛) 플랫폼은 기관·공공·개인 투자자가 함께 참여할 수 있는 구조로, 실물 자산의 디지털화를 통해 지속가능한 금융 시장 확장과 ESG 투자 대중화에 기여합니다. 토큰 보유자는 발전소 운영 수익의 일부를 배당 형태로 수령함으로, 실물 자산 기반의 안정적이며 지속 가능한 수익성을 제공합니다.”스마트 에디터 with AI Assistant는 증권신고서 작성의 효율성과 정확성을 혁신적으로 개선하기 위해 선보인 솔루션이다. 스마트 에디터 (Smart Editor) with AI-Assistant는 기존의 증권신고서 작성 과정에서 발생할 수 있는 오류와 비효율성을 최소화하고, 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 작업 편의성을 극대화하는 도구다. 아울러, 금융위원회가 인정하는 금융규제 샌드박스 제도의 위탁테스트를 통과하여, 정식 제도권에 진입했다.“DART(금융감독원 기업공시)와 같은 필수 플랫폼과의 완벽한 호환성을 제공함으로써, 국내외 금융 시장의 잠재 고객을 적극적으로 공략할 수 있습니다.”하이카이브는 국내는 금융기관과의 협업 또는 공동사업 체계에서 안정적인 판로를 지향하고 있으며, 국외는 현재 단계에서 대표의 네트워크와 파이프라인을 활용하고 있다.이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “오랜 기간의 해외 생활 후 한국에서 사업을 시작할 당시 가장 크게 느꼈던 점은 토큰 증권 부문에 있어서, 한국은 아직 금융 거래가 복잡함과 토큰 증권의 제도에 있어서 개선할 점이 많다고 느꼈습니다. 아울러, ESG 경영 및 이익 분배에서도 불균형을 느껴 창업에 도전하게 됐습니다.”이 대표는 “창업 후 3년간은 주주 출자를 통한 자본금 증자 방식의 자금조달을 해 안정적인 2가지 사업 방향을 구축했다”며 “이를 통해 2025년부터 투자 유치 활동을 시작했다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “국내 금융 제도권의 안착을 기점으로 2025년 하반기 싱가폴 지점, 2026년 상반기 두바이 지점 설립 및 운영을 통해, on and off-shore 투자 방식이 모두 가능한 글로벌 확장 계획을 가지고 있다”고 말했다.하이카이브는 아이템의 경쟁력을 바탕으로 제2서울핀테크랩 입주기업에 뽑혔다. 서울핀테크랩은 서울시의 핀테크 스타트업 지원시설로 여의도(서울핀테크랩)와 마포(제2서울핀테크랩)에 2개소를 운영하고 있다. 핀테크와 블록체인 분야 초기 스타트업을 지원하며 한번 입주하면 최대 3년간 머무를 수 있다. 서울핀테크랩은 대기업 협력, 마케팅, 투자유치 등의 지원을 스타트업들에 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com