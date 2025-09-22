신화숙 아마존 글로벌셀링 코리아 대표

아마존 글로벌셀링 코리아가 전 세계 아마존 마켓플레이스에서 한국 뷰티 브랜드의 글로벌 성장 가속화를 지원하기 위한 3개년 전략과 함께 ‘K-뷰티 고 빅(K-Beauty Go Big)’ 이니셔티브를 확대한다고 발표했다.새로운 계획은 ▲브랜드 성장 가속화, ▲트렌드 주도 셀렉션 개발, ▲신규 고객 확보 등 세 가지 핵심 영역에 집중하며, K-뷰티 제품 수요 확대에 대응할 예정이다.신화숙 아마존 글로벌셀링 코리아 대표는 "K-뷰티 고 빅 프로젝트를 통해 장기적으로는 국내 브랜드가 아마존 글로벌 마켓플레이스에서 지속 가능한 성공을 달성할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다"며, "K-뷰티는 아마존에서 가장 빠르게 성장하는 카테고리 중 하나로, 평균 뷰티 부문 성장률을 크게 상회하고 있다"고 말했다. 이어, "이번 3개년 전략은 K-뷰티 브랜드가 혁신적인 제품, 브랜드 스토리텔링, 디지털 마케팅, 신속한 제품 개발 역량 등의 강점을 통해 전 세계에서 장기적으로 성공할 수 있도록 필수 툴을 비롯해 현지화 서비스 프로그램 및 고객 접근성을 지원할 것"이라고 덧붙였다.K-뷰티 제품에 대한 글로벌 수요는 빠르게 증가하고 있다. 식품의약품안전처에 따르면 2025년 상반기 한국 화장품 수출액은 55억 달러(약 7조 6,373억 원)로 전년 대비 14.8% 증가했다. 2025년 7월 기준, 아마존 미국 스토어에서 한국 뷰티 신규 셀러 수는 두 자릿수 성장을 보였으며, 2024년 K-뷰티 제품 판매량은 70% 이상의 증가율을 기록했다.이번 3개년 전략은 K-뷰티 브랜드가 전 세계 아마존 마켓플레이스에서 성장세를 이어나갈 수 있도록 글로벌 확장을 위한 전 과정에서 단계별 지원을 제공한다. 특히, 브랜드 성장 가속화, 트렌드 주도 셀렉션 개발, 신규 고객 확보의 세 가지 영역을 집중 지원할 예정이다.첫 번째로, 브랜드 성장 가속화를 위해 K-뷰티 브랜드가 글로벌 확장을 효율화하고, 비용을 절감할 수 있도록 세 가지 주요 이니셔티브를 운영한다. 우선, AI 솔루션을 도입해 제품 등록 과정을 간소화하고 ‘리스팅 개선’ 기능을 통해 이를 자동으로 최적화한다. 또한, 신규 셀러 비용 부담 완화를 위해 연간 브랜드 매출 100만 달러까지 판매액의 5~10%의 보너스 혜택을 제공하는 ‘신규 셀러 인센티브’ 프로그램에 광고 인센티브 지원을 추가했다. 마지막으로, 전 단계에서의 브랜드 글로벌 확장 지원을 위해 전담 관리 및 교육 워크숍을 제공해 현지 서비스 역량을 강화할 예정이다.두 번째로, 트렌드를 주도하는 셀렉션에 집중할 방침이다. K-뷰티 브랜드가 지속적으로 성장하며 새로운 기회를 모색할 수 있도록 업그레이드된 ‘버티컬 인티그레이션 프로젝트’를 제공하며 셀러의 제품 선택 폭을 확대한다. 해당 프로젝트는 제조사, 브랜드, 고객 데이터를 연결해 아마존 단독 제품 출시를 지원하며, AI 툴을 통해 글로벌 수요를 기반으로 최적의 제품 추천을 제공한다.세 번째로, 아마존은 다양한 온·오프라인 마케팅을 통해 셀러가 K-뷰티 제품의 잠재 수요를 효과적으로 공략할 수 있도록 지원한다. 여기에는 신규 K-뷰티 서바이벌 프로그램 ‘저스트 메이크업’ 등 K-뷰티 콘텐츠의 글로벌 방송을 위한 프라임 비디오 협업, 고객 경험 향상을 위한 온라인 연계 오프라인 팝업 이벤트 운영, 신규 프라임 멤버에게 제공할 K-뷰티 샘플링 박스 ‘프라임 영 어덜트 박스’ 등이 포함된다.아마존 글로벌셀링 코리아는 지난해 K-뷰티를 위한 장기 전략인 ‘K-뷰티 고 빅’을 런칭한 이후 K-뷰티의 글로벌 확장 지원을 위한 현지 기반을 마련했다. 14개 브랜드가 ‘버티컬 인티그레이션 프로젝트’에 참여해 20개 이상의 아마존 단독 제품을 출시했으며, 도쿄 시부야에서는 K-뷰티 홍보를 위한 온·오프라인 연계 이벤트를 진행하며 5천여 명 이상의 일본 고객을 현지에서 만났다.올해 초에는 국내 주요 벤처캐피탈(VC) 및 성공적인 판매 경험을 보유한 셀러들과 협력해 유망 K-뷰티 브랜드의 글로벌 진출을 가속화하기 위한 3개월간의 집중 교육 프로그램을 운영하기도 했다.아마존 글로벌셀링 코리아는 맞춤형 현지 셀러 지원 프로그램을 통해 신생 인디 브랜드부터 카테고리 리더까지 다양한 K-뷰티 브랜드가 지속적으로 성장할 수 있도록 지원해 왔다. 특히, 메디큐브의 모회사 에이피알은 올해 프라임 데이 당시 4일간 2천2백만 달러(약 3백억 원)의 매출을 기록하며 목표를 220% 초과 달성했다.에이피알 김병훈 대표는 "아마존 글로벌셀링 코리아와 함께 현지 소비자들의 실제 니즈를 파악하고, 이를 제품 개발과 마케팅에 즉시 반영할 수 있었던 것이 성공의 주요 요인 중 하나"라고 분석했다. 이어 "아마존에서의 성과는 단순한 매출 증가를 넘어 글로벌 브랜드로서의 신뢰도를 구축하는 기반이 되고 있으며, 이는 해외 진출에 긍정적 영향을 미치고 있다"고 강조했다.한편, 아마존 글로벌셀링은 지난 19일 서울 코엑스에서 ‘아마존 뷰티 인 서울’ 컨퍼런스를 개최했다. 메디큐브의 성공 사례를 다룬 아마존 광고의 글로벌 다큐멘터리 시리즈 ‘라이징 스타’ 시즌2 또한 19일 아마존 글로벌셀링 코리아 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com