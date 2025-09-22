닥터지, 신라면세점서 추석 황금연휴 맞이 프로모션 진행

황금연휴 시즌 신라인터넷면세점 이용 고객 대상 브랜드 경험 확대 위해 이벤트 진행

더모코스메틱 브랜드 닥터지가 다가오는 추석 황금연휴를 맞아 신라인터넷면세점에서 ‘닥터지 베스트셀러 기획전’을 진행한다고 밝혔다.이번 프로모션은 닥터지 베스트 제품을 구매하는 고객에게 본품을 추가 증정하는 행사로, 오늘부터 28일까지 일주일간 신라인터넷면세점에서 진행된다. 닥터지는 황금연휴를 맞아 신라인터넷면세점을 찾는 내외국인 고객들에게 제품 체험 기회를 확대하고, 풍성한 혜택을 제공하고자 이번 이벤트를 기획했다.이번에 만나볼 수 있는 닥터지 베스트 제품은 ▲민감 피부를 위한 수분 진정 솔루션 '레드 블레미쉬 클리어 수딩 크림' ▲민감 피부도 믿고 쓰는 순한 무기자차 선크림 '그린 마일드 업 선 플러스' ▲뽀송한 톤업 효과를 제공하는 '브라이트닝 업 선 플러스' ▲저자극 안심 보습 라인 '더모이스처 배리어.D' 등이다.이번 기획전에서는 구매 제품에 따라 차별화된 사은품을 제공한다. 먼저 베스트 기획 세트 4가지 중 1개만 구매해도 ‘블랙 콜라겐 300 마스크 4개입’ 본품을 증정한다. 대상 품목은 ▲레드 블레미쉬 클리어 수딩크림 점보 세트 ▲레드 블레미쉬 클리어 수딩크림 트리오 세트 ▲그린 마일드 업 선 플러스 트리오 세트 ▲브라이트닝 업 선 플러스 트리오 세트 등이다.또한 더모이스처 배리어.D 대상 품목 중 1개만 구매해도 로션 10ml과 크림 10ml로 구성된 트라이얼 키트를 증정한다. 대상 품목은 ▲더모이스처 배리어.D 데일리 로션 ▲더모이스처 배리어.D 인텐스 크림 기획세트 ▲더모이스처 배리어.D 리퀴드 토너 ▲더모이스처 배리어.D 멀티 밤 등이다.이 외에도 닥터지 제품을 1달러 이상 구매하는 모든 고객에게 ‘레드 블레미쉬 순무시카 아이싱 패드 2매입’ 3개와 ‘브라이트닝 업 선 플러스 2ml’ 3개를 증정한다.임송이 고운세상코스메틱 duty free팀 팀장은 “연휴를 맞아 준비된 풍성한 혜택의 기획전을 통해 닥터지의 제품을 소중한 사람들과 나누고 체험하는 시간을 가지시길 바란다”며 “닥터지는 앞으로도 고객의 여행과 휴식의 순간에 항상 함께할 수 있도록 면세 채널에서 고객 접점을 확대하고 브랜드 경험을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.한편, 닥터지는 10년간 20여 배 성장을 기록하고 있는 K-더모코스메틱 대표 브랜드로, 일본, 미국, 태국 등 13개국에 진출해 글로벌 더모코스메틱 시장에서 입지를 강화하고 있다. 창업주인 피부과 전문의 안건영 박사의 피부과학 진정성을 바탕으로 탄생한 닥터지는 누적 판매 3,300만 개를 기록한 ‘블랙 스네일 크림’과 3,000만 개 판매를 돌파한 ‘레드 블레미쉬 클리어 수딩 크림’을 중심으로 글로벌 스테디셀러 라인업을 확장해 나가고 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com